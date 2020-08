Burgdorf/Uetze

Um schnell, flexibel und effizient bei Waldbränden handeln zu können, hat die Burgdorfer Feuerwehr ihre Technik in den vergangenen Jahren aufgerüstet, sagt Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer. Der ganze Stolz der Stadtfeuerwehr ist das Waldtanklöschfahrzeug, das bei der Freiwilligen Feuerwehr in Otze steht. „Es ist extra für Waldbrände ausgestattet mit einem 4000-Liter-Tank, Wasserwerfer auf dem Dach und einem Unimog-Fahrwerk, das so viel Bodenfreiheit hat, dass wir problemlos durch den Wald kommen“, sagt Heuer. Darüber hinaus habe es eine Selbstschutzeinrichtung, die bei Bedarf die Räder des Fahrzeugs mit Wasser besprüht.

Gerätschaften erhöhen Beweglichkeit der Löschtrupps

Auf dem Waldtanklöschzug befinden sich zudem zwei Löschrucksäcke und ein sogenannter Waldbrandverteiler. Die mit Wasser gefüllten Rucksäcke funktionieren laut Heuer wie eine Gartenspritze. „Mit ihr sind die Einsatzkräfte im Wald beweglich und können schnell kleine Brandherde löschen.“ An die Waldbrandverteiler können mehrere kleine, sogenannte D-Schläuche, angeschlossen werden. Das bringe beim Löschen eine höhere Flexibilität als der Einsatz der dickeren C-Rohre.

Insgesamt verfügt die Stadtfeuerwehr über drei große Löschfahrzeuge: in Otze mit 4000 Litern, in Ramlingen mit 3500 Litern und in Burgdorf mit 2500 Litern. Letzteres soll „perspektivisch durch ein größeres Fahrzeug ersetzt werden“, sagt Heuer. Zudem hat jede Ortsfeuerwehr ein Fahrzeug, das Wasser mitführen kann. „Nach und nach werden wir für alle Ortsfeuerwehren Waldbrandrucksäcke und -verteiler kaufen“, kündigt der Stadtbrandmeister an.

Die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Uetze haben noch keine spezielle Ausrüstung für Waldbrände wie beispielsweise Löschrucksäcke, sagt Gemeindebrandmeister Tobias Jacob. Die Anschaffung sei jedoch geplant. Alle Löschfahrzeuge der Uetzer Feuerwehren sind laut Jacob mit Allradantrieb ausgestattet. Zudem gibt es zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge im Gemeindegebiet, die Wasser mitführen können. Als es im Juli 2018 mitten in der Feldmark zwischen Dollbergen und Schwüblingsen brannte und die Flammen auf ein Waldstück überzuspringen drohten, wurden sie alle zum Einsatz beordert. „Wir sind gut ausgestattet“, sagt Jacob, „ich kann mich für Uetze nicht an das große Klagen andernorts anschließen.“

Im Beerbusch gibt es viele Löschbrunnen

Ein wichtiger Faktor bei der Bekämpfung von Waldbränden ist nicht nur die Ausstattung der Feuerwehren, sondern auch die Infrastruktur in den Forsten selbst. Der Beerbusch – der Uetzer Wald zwischen Schwüblingsen, Altmerdingsen, Krätze und der B 188 – ist laut Jacob gut mit Löschbrunnen versorgt. Im Bereich der Burgdorfer Feuerwehren gibt laut Stadtbrandmeister Heuer in den Wäldern nur einige wenige Löschbrunnen. Doch die Harzwasserwerke, die bei Ramlingen Wasser fördern, erlauben den Feuerwehren, ihre Rohwasser-Hydranten im Wald zu nutzen. „An diesen Stellen können wir unsere Tanklöschfahrzeuge auffüllen und müssen nicht zurück in die Orte“, erklärt Heuer.

Eine große Hilfe seien zudem die Waldbrandeinsatzkarten des Landes, die kürzlich aktualisiert worden seien, berichtet der Stadtbrandmeister. „Auf ihr sind Sammelpunkte für die Einsatzkräfte, für Feuerwehrfahrzeuge geeignete Zufahrtswege und Wasserstelle verzeichnet. Sie ist so gerastert, dass wir über die Koordinaten die Stellen genau anfahren können.“

Von Anette Wulf-Dettmer