Uetze

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in den Kitas, den Bauhöfen und öffentlichen Verwaltungen sowie die Müllwerker für Donnerstag, 15. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie Gewerkschaftssekretär Michael Patschkowsky am Mittwoch erklärte, hätten sich aus Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Uetze und der Wedemark Beschäftigte für die Demonstration in Burgdorf angemeldet.

Lesen Sie auch:So trifft der Streik die Kommunen am Donnerstag

Anzeige

In der Gemeinde Uetze werden sich voraussichtlich nur Erzieherinnen der Hänigser Krippe Schneckenhäuschen am Warnstreik beteiligen. „Von anderen Einrichtungen haben wir keine Kenntnis“, sagte die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch am Mittwochnachmittag auf Anfrage. Allerdings müssten die Mitarbeiter erst direkt am betreffenden Tag anmelden, ob sie streiken. Das Schneckenhäuschen bleibt am 15. Oktober geschlossen. Die Eltern sind informiert worden.

Von Anette Wulf-Dettmer