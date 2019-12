Was den Weihnachtsmarkt in Uetze außergewöhnlich macht

Uetze

Winterlich-stimmungsvolle Schneeflocken gab es zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Hindenburgplatz in Uetze leider nicht. Stattdessen einen handfesten Wolkenguss. Doch der war nach kurzer Zeit vorbei. „Wenn es jetzt trocken bleibt, bin ich schon zufrieden“, sagte Organisator Benjamin Koch, der den Weihnachtsmarkt im Zentrum Uetzes zum dritten Mal ausrichtet.

Am Sonnabend bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr lockt das mit Tannenbäumen dekorierte Budenrund. „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir die Stände enger zusammengestellt, das macht die Atmosphäre schöner“, sagt Koch. „Und die Kunsthandwerker stehen beieinander in der Mitte des Platzes.“ Angeboten werden Schmuck und Laternen, gestrickte Mützen, Schals und Socken, Bienenwachskerzen und Teddybären. Hunger und Durst muss bei Glühwein und Bratwurst, Fischbrötchen und Hamburgern, Crêpes, Obst, Schmalzkuchen und Kakao keiner leiden. Kinder können Karussell fahren und bei der Jugendfeuerwehr Stockbrot backen. Ein Posaunenchor spielt am Sonntag um 17 Uhr. Zwischen 15 und 18 Uhr schaut der Weihnachtsmann vorbei.

Uetzer Freibad präsentiert sich auf dem Weihnachtsmarkt

Ein ganz besonderer Hingucker auf dem Uetzer Weihnachtsmarkt aber sind die blau-weißen Strandkörbe: Die haben Ehrenamtliche des Uetzer Freibades aufgestellt. „Wir wollen die Batze auch im Winter in Erinnerung rufen“, sagt Christiane Kropp. An ihrem Stand bieten sie selbst gemachten Eierpunsch, Freibad-Tassen und „Schneewittchen“ an. Das märchenhafte Getränk besteht aus heißem Kirschlikör, Sahne und Schokostreußeln. Dabei lässt es sich gut ins Gespräch kommen. „Und wenn wir hinterher noch ein paar Genossen mehr sind, haben wir auch nichts dagegen“, sagt Andrea Kranich augenzwinkernd.

Bereits zum dritten Mal organisiert Benjamin Koch den Uetzer Weihnachtsmarkt auf dem Hindenburgplatz. Quelle: Sandra Köhler

Von Sandra Köhler