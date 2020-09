Hänigsen

Am Sonntag, 13. September, wird es keinen Flohmarkt auf dem Schützenplatz in Uetze-Hänigsen geben. Das Flohmarktteam des Vereins Kunstspirale hat die Veranstaltung kurzfristig abgesagt. „Die Entscheidung ist uns schwer gefallen“, sagt Kunstspiralenleiterin Christine Späthe. „Aber wir haben das Gefühl, dass wir das Richtige machen.“

Ein Grund für den Verzicht auf die beliebte Veranstaltung: Es gibt laut Späthe einen unbestätigten Verdachtsfall im Flohmarktteam. Zudem steigen die Corona-Zahlen in der Gemeinde seit Tagen. Auch wenn Besucher und Aussteller Masken tragen und ihre Kontaktdaten abgeben müssten: „Aus Sicherheitsgründen sagen wir den Flohmarkt trotzdem ab“. Alle Standbetreiber, die sich für diesen Sonntag angemeldet hatten, habe man informiert und sie für den letzten Flohmarkt im Oktober automatisch angemeldet, erklärt Späthe.

Hofkonzert am Sonnabend findet statt

Stattfinden soll aber das Open-Air-Konzert mit der Band The Magical Alley am Sonnabend, 12. September ab 20 Uhr im Innenhof des Dorftreffs in der Mittelstraße in Hänigsen. „Dort können wir sicherstellen, dass alle Auflagen eingehalten werden“, sagt Späthe. Laut Hygienekonzept, das jedem am Eingang ausgehändigt wird, müssen die Besucher im gesamten Innenhof einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In der Warteschlange am Einlass muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Den Gäste werden Tische zugewiesen, nur dort darf die Maske abgenommen werden. Der Getränkeverkauf findet ausschließlich am Platz statt.

Von Anette Wulf-Dettmer