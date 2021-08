Wie sollen Uetzes Spielplätze in Zukunft aussehen?

Uetze

25 öffentliche Spiel- und Bolzplätze gibt es in der Gemeinde Uetze. Genutzt werden sie unterschiedlich stark, und ihre Ausstattung ist nicht immer zeitgemäß. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, dass ein Ingenieurbüro ein zukunftsorientiertes Konzept für alle Spiel-, Bolz und Begegnungsplätze in den Uetzer Ortschaften entwickelt. Ob die Gemeinde dafür Geld ausgeben soll, müssen die politischen Gremien entscheiden.

Als erste haben die Ortsräte Schwüblingsen und Katensen darüber beraten. „Wir sind mit unserem Spielplatz, den auch die Kita nutzt, zufrieden“, sagte Schwüblingsens Ortsbürgermeister Eike Dralle nach der jüngsten Sitzung. Er sei damals mit viel Eigenleistung gestaltet worden. Für den Katenser Ortsrat stelle sich die Frage, ob so viel Geld ausgegeben werden müsse, berichtete Ortsbürgermeister Thomas Sörgel. Der Spielplatz am Tinnenweg bräuchte noch einen Schattenspender und die Bank könnte anders platziert werden, ansonsten sei er in Ordnung.

Die Gemeinde will jedoch die einzelnen Anlagen nicht getrennt betrachten, sondern als Teile von drei sogenannten Clustern. Zu Clustern zusammengefasst werden Uetze, Eltze und Dedenhausen mit acht Bolz- und Spielplätzen, Hänigsen, Altmerdingsen, Obershagen mit zwölf Bolz- und Spielplätzen sowie Dollbergen, Schwüblingsen und Katensen mit fünf Spielplätzen.

Kinder können erstmals mitplanen

Wie Stefan Heinrich vom Team Bauplanung in der Beschlussvorlage ausführt, sollen die externen Planer untersuchen, wie viele Plätze innerhalb eines Clusters benötigt werden und wie sie zu „Themen- oder Attraktivitätsspielplätzen“ umzugestalten sind. Denn sie sollen nicht nur reine Spielplätze für Kinder bis 14 Jahre, sondern als Bewegungs- und Begegnungsraum für alle Generationen interessant sein. An den Planungen sollen erstmals Kinder und Jugendliche gezielt beteiligt werden. Eine weitere Vorgabe an die Planer: Die Plätze sind artenreich zu begrünen.

Eine unterschiedliche Ausstattung der einzelnen Flächen innerhalb eines Clusters würde mehr Abwechslung für die Kinder bringen, nannte Ortsbürgermeister Dralle einen Vorteil des neuen Konzepts. Die Schwüblingser und die Katenser Bürgervertreter haben letztlich dafür gestimmt, ein Spielplatzkonzept in Auftrag zu geben. „Weil die Gemeinde auf die Analyse angewiesen ist“, erklärte Sörgel.

Von Anette Wulf-Dettmer