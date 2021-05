Wieso die Rapsfelder in Uetze in diesem Jahr später blühen

Hänigsen

Rapsfelder setzen hier und da in der Gemeinde Uetze gelbe Farbtupfer – eines der gelbblühende Pflanzenmeer liegt an der Straße zwischen Altmerdingsen und Hänigsen. Es steht in voller Blüte – allerdings etwas später als üblich. Guido Imhoff, Abteilungsleiter der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) in Uetze, erklärt, warum.

Der Raps wird bereits im Spätsommer des Vorjahres eingesät. „Der Auflauf war gut, und die Bestände sind gut durch den Winter gekommen“, sagt Imhoff. Im kalten Frühjahr seien die Rapspflanzen dann aber nur langsam gewachsen, berichtet der Hänigser Landwirt Hans-Otto Bergmann. Nach seiner Einschätzung wird sich daher die Ernte um etwa zehn Tage verzögern. „Ich gehe von Ende Juli aus“, sagt Imhoff. Laut Bergmann kämen derzeit die Regenschauer der Pflanze, aus der Öl gewonnen wird, zugute.

Der Raps zählt zur Familie der Kreuzblütengewächse. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

In den vergangenen drei trockenen Sommern seien die Erträge, aber auch die Preise niedrig gewesen, berichtet Bergmann. Daher sei die Anbaufläche in der hiesigen Region weiter zurückgegangen. In Hänigsen bauen außer Bergmann nur noch drei Landwirte Raps an. Der Grund: Raps passt schlecht in die Fruchtfolge der landwirtschaftlichen Betriebe in Uetze, weil diese sich auf den Kartoffelanbau spezialisiert haben.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller