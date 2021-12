Uetze

Sein idealer Winter? Mathias Krüger, Bauhofleiter und Winterdienst-Koordinator der Gemeinde Uetze, lacht: „Am liebsten sind mir jeden Tag fünf Zentimeter Schnee. Dann ist morgens um drei Uhr schon klar, was hier um vier Uhr los ist – alles andere ist komplizierter.“ Wenn Schnee liegt, bestellt Krüger bei Bedarf die ganze diensthabende Kolonne zum Einsatz im Gemeindegebiet ein.

Während der Winterdienst-Rufbereitschaft von Oktober bis April verfolgt Krüger regelmäßig die Vorhersage eines professionellen Wetterdiensts. Wenn Glätte oder winterlicher Niederschlag noch nicht sichtbar, aber möglich sind, rücken um 1 Uhr nachts Mitarbeitende des Bauhofs zu einer Kontrollfahrt aus. Die beiden Kolonnen à acht Beschäftigte wechseln sich mit ihren Einsätzen wochenweise ab.

Winterdienst streut nicht nur auf Straßen

Der Winterdienst der Gemeinde streut Salz nicht nur auf öffentlichen Straßen, Wegen und Flächen, sondern auch auf den kommunalen Grundstücken, etwa dem des Rathauses sowie von Schulen und Kindergärten. Auf Bundesstraßen bezahlt die Gemeinde die Straßenmeisterei Burgwedel für den Streudienst – sie sind außerhalb der Ortschaften ohnehin dafür verantwortlich.

Ab 30 Zentimetern Schnee muss der Winterdienst der Gemeinde sämtliche Straßen reinigen. „Das ist schon viel Aufwand“, sagt Frank Hacke, Krügers Vorgesetzter und Eigenbetriebsleiter der Gemeinde. Bei solchen Schneemengen beauftragt die Gemeinde nicht nur ihre Kolonne, sondern auch mehrere Subunternehmer, zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe.

Bis zu 20 Kubikmeter Streusalz passen in das Silo auf dem Uetzer Bauhof – die doppelte der normalerweise höchstens nötigen Menge. Quelle: Konstantin Klenke

200 Kubikmeter Streusalz passen ins Silo auf dem Bauhof

Gleich zu Beginn der Saison überprüfen die Angestellten des Bauhofs alle Geräte auf ihre Funktionstüchtigkeit. Noch früher – gegen Ende des Frühlings – bestellen Krüger und sein Team Streusalz für das riesige Silo, das die Gemeinde nach Streusalz-Knappheit und einem heftigen Winter 2010 auf dem Bauhofgelände aufstellte. 200 Kubikmeter Salz passen hinein. „Das ist ungefähr das Anderthalbfache unseres maximalen Jahresverbrauchs“, sagt Krüger.

„Das Salz kann in dem Silo auch mehrere Jahre lagern“, ergänzt Hacke. Denn das Silo ist aus Holz gefertigt und innen mit einer Salzlauge beschichtet – beides verhindere, dass das Salz verklumpe. In den Streuwagen wird das trockene Salz dann mit Sole angefeuchtet. Nur so bleibt es laut Hacke auf der Fahrbahn haften.

Ein Teelöffel Streusalz pro Quadratmeter

„Normalerweise streuen wir zehn Gramm pro Quadratmeter, das ist ungefähr ein Teelöffel“, sagt Hacke. Doch bei sehr rauem Winterwetter, vor allem bei Eisregen, könnten auch schon mal 30 bis 40 Gramm notwendig werden. Ab Temperaturen von minus zehn Grad nütze das Streuen nichts mehr. Die Salzmenge lässt sich in den Streufahrzeugen ebenso einstellen wie das sogenannte Streubild – dieses bestimmt zum Beispiel, ob das Fahrzeug auch auf der gegenüberliegenden Fahrbahn streuen soll.

Durch dieses Rohr wird das Streusalzsilo befüllt – für ein leeres Silo müssen acht beladene Wagen das Streusalz bringen. Quelle: Konstantin Klenke

Gegen Split und für Salz als Streugut habe sich die Gemeinde bewusst entschieden, sagt Hacke: „Bei Split muss die siebenfache Menge gestreut werden. Und es muss hinterher wieder aufgesammelt werden.“ Dadurch sei Salz umweltfreundlicher. Auch wenn Hacke sich mit allen Belangen des Winterdienstes auskennt: Auf eine eigene Prognose zum Winterwetter will er sich nicht einlassen – für seinen eigenen Job hält er sie offenbar auch für unwichtig: „Ich mache das seit 25 Jahren. Irgendwann ist in diesem Job alles normal.“

Von Konstantin Klenke