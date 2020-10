Uetze/Katensen

Murphy ist wieder gesund. Das Hengstfohlen wurde am 19. August bei einem Wolfsangriff auf einer Weide zwischen Dollbergen und Uetze schwer verletzt, die Raubtiere hatten Muskelfleisch aus beiden Hinterschenkeln herausgerissen. Die Wunden wurden in der Tierärztlichen Hochschule Hannover behandelt und sind mittlerweile gut verheilt. Nun wartet Nebenerwerbslandwirt Ralf Bartels nach wie vor auf die Entschädigungszahlung vom Land.

„Die Rechnung der TiHo wird bald kommen und ich möchte ungern in Vorkasse gehen“, sagt Bartels. Die Behandlung des Fohlens habe rund 1200 Euro gekostet. Ebenso stünde noch die Entschädigungszahlung für die beim Wolfsangriff getötet Stute aus. Murphys Mutter hatte tödliche Bisswunden erlitten. Vermutlich hatte sie sich den Wölfen, die höchstwahrscheinlich zum Rudel im Burgdorfer Holz gehören, entgegengestellt, um ihr Fohlen zu schützen. Bartels wartet zudem auf eine Rückmeldung zu seinem Antrag auf Entnahme des Wolfs. Der Katenser Nebenerwerbslandwirt hatte diesen Antrag Ende August gestellt. „Die Geschädigten werden vom Land allein gelassen“, sagt er. Statt den Schaden schnell zu regulieren, „müssen wir hinterher sein, dass die Anträge bearbeitet werden“, kritisiert er. Er habe deshalb den Justiziar des Landvolks eingeschaltet.

Schadensregelung hat Vorrang im Wolfsbüro

Zuständig für die Anträge sind das Wolfsbüro, das beim Niedersächsischen Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz angesiedelt ist, und der Bereich Förderung der Landwirtschaftskammer (LWK). Diese Zweiteilung gibt es seit Anfang des Jahres, um die steigende Zahl von Anträgen schneller abarbeiten zu können, erklärt LWK-Pressereferentin Jantje Ziegeler. Die LWK zahle das Geld aus, das das Wolfsbüro zuvor bewilligt hat. Die Anträge werden laut LWK-Pressesprecher Wolfgang Ehrecke strikt nach dem Eingangsdatum bearbeitet. Lediglich Anträge auf Schadenersatz für gerissene Tiere würden zeitlich vorgezogen.

Die Wartezeit auf die Schadensersatzzahlung erklärt Ehrecke mit der Komplexität jedes einzelnen Antrags. „Es ist nicht möglich, eine Standard-Bearbeitungsdauer anzugeben.“ Personalknappheit in den beiden Stellen soll es demnach nicht geben. „Wir können versichern, dass genügend Personal eingesetzt wird und wir flexibel auf den Antragseingang reagieren“, antwortet Ziegeler auf Anfrage.

Keine Schutzzäune vor dem Winter?

Trotzdem befürchten die Weidetierhalter, dass sie wolfsabweisende Schutzzäune nicht mehr vor dem Winter errichten können. Das Antragsverfahren für die Förderung dauere zu lange, klagen sie. Um Geld für Präventionsmaßnahmen für Rinder und Pferde zu erhalten, gibt es laut Ehrecke bestimmte Voraussetzungen, von denen mindestens eine erfüllt sein muss. Entweder ist der Antragsteller von einem amtlich bestätigen Wolfsübergriff auf seine Tiere betroffen oder in einem Radius von 30 Kilometern sind innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens drei amtlich bestätigte Übergriffe auf Rinder oder Pferde dokumentiert, zählt der Pressesprecher zwei wesentliche Kriterien auf.

Auch private Weidetierhalter bekommen Geld

Unerheblich ist hingegen, ob den Antrag ein privater Tierhalter oder ein hauptberuflicher Landwirt stellt. Beide erhalten je nach Zahl der Weidetiere bis zu 30.000 Euro pro Jahr für Prävention und Schadensersatz. Dieser Zuschuss reicht laut Uetzes Bezirkslandwirt Helmut Habermann für eine Pferdezucht mit etwa 20 Tieren. Für größere Betriebe wie beispielsweise die Pferdepension Depenau in Uetze-Dedenhausen mit mehr als 100 Reitpferden sei die Summe „nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“.

Bei der Baugenehmigung spielt der Unterschied zwischen Hobbyhalter oder Landwirt hingegen sehr wohl eine Rolle. Nach Paragraf 35 des Baugesetzbuches sind Schutzzäune im Außenbereich für privilegierte Vorhaben zulässig. Das bedeutet, der Nutzer oder der Verpächter der Weide muss Haupt- oder Nebenerwerbslandwirt sein. Die Region Hannover als untere Naturschutzbehörde stuft die Zäune als landschaftstypisch ein, sodass diese auch in Landschaftsschutzgebieten aufgestellt werden dürfen, erklärt Regionssprecherin Sonja Wendt.

Region legt Tierhaltern keine Steine in den Weg

„In den Gemeinden, für die die Region Hannover Bauordnungsbehörde ist, schreitet sie aufgrund der aktuellen Lage nicht gegen Zaunanlagen ein, die zum Schutz gegen Wölfe auch von Hobbynutzern errichtet werden“, sagt Wendt. Allerdings, räumt sie ein, eine gesetzliche Bauregelung für reine Freizeit- und Hobbyhaltung gebe es bislang nicht. „Die Region Hannover wird das zuständige Ministerium auf diese Problematik hinweisen, mit dem Ziel, dass Wolfsschutzzäune von den Regelungen für bauliche Anlage ausgenommen werden.“

CDU fordert Verzicht auf Baugenehmigung

Genau das fordert die CDU-Regionsfraktion. „Der Zaunbau muss generell ohne Baugenehmigung möglich sein“, sagt der Burgdorfer Regionsabgeordnete Oliver Brandt. Ebenso wichtig sei es, dass die Tierhalter den Zaun bauen dürfen, bevor der Förderantrag bewilligt ist. „Damit kann ein Antragsstau verhindert werden.“

Nächtliche Kontrollen auf den Weiden

Ralf Bartels behilft sich derweil mit mehrmaligen Kontrollen am Tag. „Ich fahre jede Nacht raus und kontrolliere die Weiden.“ Andere Tierhalter übernachten sogar bei ihren Schützlingen auf den Weiden. Bartels hat nach eigenen Angaben nur noch einige Mutterkühe und ihre Kälber auf dem Grünland an der L 387 östlich von Katensen stehen, dort wo Wölfe die trächtige Stute getötet und ihr Fohlen im August verletzt hatten. „Die schwächeren und kleinen Pferde stehen jetzt im Stall. Doch dort ist nicht für alle Tiere Platz. „Unsere fünf Kaltblüter haben wir zusammen auf die Winterwiese in der Nähe des Hofs gestellt. Denn die sind groß und können sich wehren.“

Mit den beiden Kaukasischen Schäferhunden Igor und der Welpin Nelly wollen Insa Bartels und ihr Mann Herdschutzhunde züchten, die dann ihre Pferde vor Wölfen schützen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Bartels will Herdenschutzhunde selbst züchten

Und Familie Bartels plant für die Zukunft. Seit drei Jahren bewacht der Kaukasische Owtscharka Igor die Hofstelle. „Eigentlich sollte damit nur unangemeldete Besucher ferngehalten werden“, sagt Insa Bartels. Doch jetzt wollen die Bartels selbst Kaukasen züchten und dann ausbilden. Als Partnerin für Igor haben sie vor Kurzem Nelly gekauft, eine 12 Wochen alte Hündin. Die Kaukasischen Owtscharkas sind Herdenschutzhunde und wurden ursprünglich im Süd- und Nordkaukasus eingesetzt, um Tierherden vor Raubtieren wie Wölfen und menschlichen Dieben zu beschützen.

Von Anette Wulf-Dettmer