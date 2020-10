Uetze/Burgdorf/Lehrte

Die zahlreichen Wolfsangriffe auf Weidetiere – seit Ende Juni sind mehr als 25 Schafe, Rinder und Pferde auf Weiden in Burgdorf, Lehrte und Uetze von den Raubtieren getötet worden – beunruhigen die Tierhalter. Die Forderungen nach einer Begrenzung der Wolfspopulation werden lauter, auch von Bürgern, die nicht um ihre Tiere bangen müssen. Aber es gibt auch Stimmen, die dem Wolf freien Lauf lassen möchten. Das Thema wird auch unter unseren Lesern rege diskutiert – auf Facebook und auch in Leserbriefen.

Leserin Janine Witte aus Recklinghausen : Das Raubtier Wolf wird verharmlost

Die zunehmende Dichte der Wölfe ist längst keine Diskussion mehr zwischen Schäfern und Naturschützern! Selbst viele Naturschützer sind auf Grund der vielen Risse gegen die weitere Verbreitung. Die positive Resonanz vieler Befürworter basiert vielleicht darauf, dass die Rückkehr der Wölfe als Kompliment an die Renaturierung in Deutschland dargestellt wird. Dabei wird das Raubtier Wolf verharmlost.

Alle, die den Wolf ungehindert jagen lassen möchten, können für den finanziellen Ausgleich aufkommen. Mich würde interessieren, wo die Obergrenze der Wolfspopulation liegen und wie viel Wolfszaun gefördert würde, wenn die Befürworter selbst für den finanziellen Ausgleich aufkommen müssten. Die Schäfer und Landwirte kümmern sich täglich um das Wohl ihrer Tiere, die Wolfsbefürworter fahren höchstens mal am Wochenende zum Gucken in die Heide. Die Nutztiere fangen gerade an, eine Stimme zu bekommen, weg von der Massentierhaltung und hin zu etwas mehr Luft und Raum.

Warum muss der Wolf in der engen Struktur, die wir heute nun mal haben, jagen? Er ist nicht mehr der bessere Jäger, der das kranke und schwache Wild besser selektiert als ein Jäger. Er ist ein lernfähiges Raubtier, das den geringsten Widerstand wählt, um sich zu ernähren. Jeder Wolf wird entdecken, dass eine eingezäunte Herde leichte Beute ist, wenn er die Scheu vor der Zivilisation wieder verliert. Das entstehende Blutbad in umzäunten Weiden wird von Kennern als artgerechtes „Surplus-Killing“ legalisiert – zu Lasten der Tiere, die sowieso schon im Dienst für die Menschen stehen.

Der Schaden soll dann mit finanziellen Pflastern geheilt werden. Die Schafshaltung ist weit mehr als eine Nutztierhaltung. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist ein Kulturerbe. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, gibt es bald von den Deichen bis zu den Alpen keine Schafe, Kühe und Ziegen unter freiem Himmel. Während die Verantwortlichen diskutieren werden zeitgleich unsere Weidetiere gehetzt, verletzt und gefressen. Janine Witte, Recklinghausen

Leser Ernst-August Beneke aus Burgdorf : Wer gebietet dem Wolfsirrsinn Einhalt?

Wann hört dieser Irrsinn auf? Da werden wirtschaftliche Existenzen bedroht, Hobbyhalter geben die Tierhaltung auf, viele Nutztiere müssen unnötig leiden, aber der Wolf ist geschützt und darf nicht bejagt werden. So wird er zutraulicher und reißt am Tage in der Nähe von Wohngegenden Tiere, weil er weiß, dass keine Gefahr vom Menschen droht. Da er keine natürlichen Feinde hat, kann er sich vermehren. Trotzdem wird nach wie vor behauptet, dass der Wolf dem Menschen nichts tut. Für die Tiere muss man genügend hohe Zäune bauen! (Steuer-)Geld spielt keine Rolle. Wissenschaftliche Arbeit wird durch den Diebstahl von Fotokameras zunichtegemacht. Ist niemand in der Lage, diesem Irrsinn Einhalt zu gebieten? Ernst-August Beneke, Burgdorf

Leser Thomas Chlouba aus Engensen: Nicht nur Wölfen eine Perspektive bieten

Rinder, Pferde und Schafe sind seit Jahrtausenden hier heimisch und sind von unverzichtbarem Nutzen beim Erhalt unserer natürlichen Umwelt und sind für viele Existenzgrundlage. Diese Tiere sollen möglichst artgerecht in freier Natur leben, ebenso wie viele andere wie Fuchs, Dachs und Hase. In Zeiten globaler Trockenheit, in der jede Weide genutzt werden muss, ist eine wolfsschützende Einhegung überall nicht praktisch leistbar, die auch für viele wild lebende Tiere eine gefährliche Barriere darstellt. Wir haben auch keine Stadtmauern mehr. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir außer Wölfen auch anderen Tieren eine Perspektive bieten können und ob man das durch eine gezielte Reduzierung der Wolfspopulation erreichen kann. Unsere Jäger können uns das sicher beantworten. Die sind Naturschützer. Thomas Chlouba, Engensen

Auf Facebook sind diese Kommentare zu lesen

Silvia Suppan: Ich finde es reicht langsam, unsere Tiere sind doch kein Wolfsfutter. Auffällige Wölfe müssen sofort entnommen werden, aber wer macht es?

Andreas Schmid: Wenn es so weiter geht, hat die Bevölkerung mehrheitlich die Schnauze von den Wölfen voll. Wölfe, die 90 cm hohe Zäune nicht respektieren, Rinder und Pferde angreifen, gehörten sofort geschossen.

Wilfried Stürmer-Bortfeldt: Der große Gott hat den Wolf geschickt! Sonst wäre er doch nicht das, und der große Gott hat nichts davon gesagt, dass er gejagt werden soll.

Christine Gross: Wolfsangriffe – als ob die Wölfe dem Menschen den Krieg erklärt hätten. Hier bei Obershagen ist doch ein Nutztierwirt, der weiß, wie man es macht. Er hat mehrere Herdenschutzhunde auf der Weide, und da passiert dann auch nichts.

Sebastian Seemann: Das war Trainingslager für die Welpen ... Mal sehen, was noch alles passieren muss, bis man handelt. (zum Bericht über die 19 von Wölfen getöteten Schafe auf einer Weide in Burgdorf-Hülptingsen)

