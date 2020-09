Zahl der Corona-Infizierten in der Region Hannover steigt stark

Hannover

Am Mittwochvormittag hat die rot-schwarze Landesregierung eine Strategie für den Herbst entworfen, die mit weniger Verboten auskommen soll, am frühen Nachmittag wird dann ein kräftiger Anstieg bei der Zahl der Corona-Infektionen bekannt. Insgesamt schnellte die Zahl der Infizierten in der Region Hannover von Dienstag auf Mittwoch um 53 nach oben. Derzeit gibt es in der Region Hannover 381 aktuelle Corona-Fälle.

Auffällig ist vor allen der Anstieg in Uetze und in der Landeshauptstadt. In Hannover waren am Dienstag 186 Menschen als infiziert gemeldet worden, am Mittwoch waren es bereits 210. In Uetze ist die Zahl der Infizierten seit Dienstag (32 Fälle) mit Stand von Mittwochmittag auf 47 in die Höhe geschnellt.

Anzeige

Gemeinde ist erschrocken

Die Gemeindeverwaltung in Uetze sei über die Entwicklung erschrocken, sagte eine Sprecherin. Alle aktuellen Corona-Fälle sollen aus dem Umfeld des Uetzer Senioren- und Pflegeheims Am Storchennest stammen. In dem Pflegeheim haben sich 28 Bewohner und elf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Weitere HAZ+ Artikel

„Bis auf den Infektionsherd in Uetze steigen in der Region die Zahlen in der Breite“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel. Es gebe sonst keinen besonderen Infektionsherd. Das Gesundheitsamt beobachte genau die Infektionen an den Schulen. Denn Schüler seien in der Regel mehr unterwegs als ältere Menschen und hätten viele unterschiedliche Kontakte. Deshalb betreibe das Gesundheitsamt derzeit einen großen Aufwand, um alle Kontakte zu verfolgen. „Wir beobachten das derzeitige Geschehen sehr genau“, meinte der Sprecher.

Anstieg auch bundesweit

Auch bundesweit steigt die Zahl der Neuinfizierten. So wurden dem Robert-Koch-Institut ( RKI) zuletzt 9128 Infektionen binnen sieben Tagen gemeldet. Der Wert lag – nach einem leichten Rückgang – noch Anfang September zeitweise bei unter 7500 und ist seitdem wieder nach oben geklettert.

Woran der Zuwachs liegt, ist nicht ganz klar. Die Zahl der Tests in Deutschland war zuletzt laut RKI etwas zurückgegangen. Der Anteil von Reiserückkehrern an allen Neuinfizierten hat in den vergangenen Wochen laut RKI stark abgenommen. „Die Infektionen finden zunehmend im Inland statt“, schreibt das RKI in seinem Lagebericht vom Dienstagabend.

Derzeit weniger Tote

Der Höhepunkt bei den Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April gelegen. Danach hat sich die Lage deutlich verbessert. Seit Ende Juli stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder.

Aktuell sterben laut RKI immer weniger der gemeldeten Corona-Fälle. „Dies liegt hauptsächlich daran, dass relativ viele junge Menschen neu diagnostiziert werden, von denen relativ wenige schwer erkranken und versterben.“ Es müsse nun insbesondere verhindert werden, dass wieder vermehrt ältere und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen erkranken. „Seit der vergangenen Woche ist ein leichter Anstieg der Fallzahlen in den höheren Altersgruppen zu sehen, dieser Verlauf sollte aufmerksam beobachtet werden.“

Von Mathias Klein