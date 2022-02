Dedenhausen/Eltze

Der CDU-Ortsverband Dedenhausen-Eltze verzichtet auf seine traditionelle Winterwanderung mit Gottesdienst und gemeinsamen Essen, die für Sonntag, 6. Februar, geplant gewesen ist. Grund sind die aktuell hohen Corona-Inzidenzzahlen, die vor allem in Uetze jeden Tag weiter steigen.

Für die 22.000-Einwohner-Gemeinde meldet die Region am Dienstag, 1. Februar, einen Inzidenzwert von 1666,9, der zweithöchste in der Region Hannover. In den vergangenen sieben Tagen ist bei 347 Uetzern das Coronavirus nachgewiesen worden, seit vergangenen Freitag allein bei 212. Am Dienstag galten 538 Frauen, Männer und Kinder als akut infiziert.

In den Kitas fehlen Mitarbeiter

Aus den Schulen in Uetze gibt es keine aktuellen Zahlen, weil Zeugnisferien sind. Die Kindertagesstätten sind jedoch nach wie vor betroffen, allerdings eher indirekt. Es gibt laut Teamleiterin Tamara Möller vereinzelte Corona-Fälle in den Gruppen. „Hauptsächlich fehlen mir aber Mitarbeiter, sodass wir die Betreuungszeit kürzen oder Gruppen schließen müssen.“ Zurzeit sind in der Kita Buddelkiste in Uetze zwei Gruppen geschlossen.

Gemeindemitarbeiter können sich täglich testen

Insgesamt ist die Personallage der Gemeinde angespannt, wie jetzt Erste Gemeinderätin Ursula Tesch berichtete. Von den insgesamt 450 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind aktuell 75 nicht im Dienst. Sie fehlen aus den unterschiedlichsten Gründen – von Elternzeit über akute Erkrankung auch jenseits von Corona bis zur Reha. Um zumindest die Ansteckung mit dem Coronavirus am Arbeitsplatz zu minimieren, können sich die Gemeindemitarbeiter laut Rathaussprecher jetzt täglich testen. „Das ist aber keine Pflicht, sondern nur eine Empfehlung.“

Von Anette Wulf-Dettmer