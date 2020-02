Die Geschichte des Bergwerkes Riedel ist wechselvoll: 1927 wird es ebenso wie die sogenannte Kaspar-Bahn stillgelegt. 1937 entsteht die Munitionsanstalt mit Bergwerk (Muna), in der zwischen 1940 und 1945 mehr als 1000 Menschen arbeiten. 1946 kommt es zu einer Explosion, mehr als 80 Menschen sterben. 11.000 Tonnen TNT sollen in die Luft geflogen sein. Das entspricht einer Sprengkraft ähnlich der Atombombe in Hiroshima. 1950/1951 wird das Kalibergwerk mit 220 Mitarbeitern wiedereröffnet.

Mitte der Sechzigerjahre erreicht der Kalibergbau in Hänigsen seinen Höhepunkt: Riedel fördert 9 Prozent der deutschen Salzproduktion. Die Kehrseite: Es gibt jedes Jahr tödliche Betriebsunfälle. Um 1970 fahren auch türkische und italienische Gastarbeiter ins Bergwerk ein. 1987 ist eine Tiefe von 1525 Metern erreicht: der tiefste Punkt im Kalibergbau weltweit. Die Temperaturen dort betragen mehr als 60 Grad. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands gibt es 1991 Überproduktionen; erste Entlassungen folgen. 1996 wird die Förderung in Riedel eingestellt.

Ein Zeuge des intensiven Bergbaus unter Hänigsen beschäftigt die Menschen in Uetze, Wathlingen, Nienhagen und Burgdorf heute mehr denn je: die Kaliabraumhalde in Wathlingen. Sie ragt fast 100 Meter in die Höhe. Ihr Eigentümer – der K+S-Konzern – will sie schon bald rekultivieren. Geplant und beim Landesamt für Bergbau beantragt ist die Abdeckung des Bergs mit Bodenaushub und Bauschutt bis zur Schadstoffklasse Z2. Dafür soll rund 25 Jahre lang das Material per Lastwagen angeliefert werden. Rund 100 voll beladene und ebenso viele leere Lastwagen werden in dieser Zeit täglich – bis auf Sonnabend und Sonntag – durch die umliegenden Ortschaften zur Kalihalde rollen. So plant es K+S.