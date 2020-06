Region Hannover

Radwandern liegt in Corona-Zeiten schwer im Trend. Unser Tipp: die vier Wanderetappen durch die Nordhannoversche Moorgeest. Um den besonderen Wert dieser empfindlichen Gebiete mit sieben Moorlandschaften erlebbar zu machen, wurde die Nordhannoversche Moorroute entwickelt. Sie ist etwa 100 Kilometer lang. Das Team Naherholung der Region Hannover, namentlich Martin Wolf, Burkhard Wetekam und das Königsworth Medienbüro, hat die vier Etappen beschrieben. Wir stellen Ihnen die Routen in loser Folge vor. Heute: Etappe drei vom Bahnhof Neustadt ins Tote Moor. Die GPS-Daten stellt die Region zum Herunterladen bereit.

Hier wird noch industriell abgetorft

Das Tote Moor hat eine Fläche von rund 30 Quadratkilometern und liegt zwischen Neustadt und dem Steinhuder Meer. Tot ist der Landstrich aber keineswegs. Der Name drückt nur aus, welchen Eindruck die Gegend früher auf Menschen gemacht hat: „Eine entsetzlich trostlose, von keinem Strauche belebte Fläche“, schrieb der Hofarchivar Georg Landau im Jahr 1859.

Wer heute das Moor von Neustadt in Richtung Mardorf auf der Moorstraße durchquert, kann erkennen, wie sehr der Mensch die Landschaft verändert hat. Statt baumloser Flächen sieht man überwiegend Birken- und Kiefernwald. Das Torfwerk rechts der Straße zeigt, dass das Moor noch immer industriell abgebaut wird. Das Tote Moor ist das größte und am intensivsten genutzte Moorgebiet in der Region. Große Teile wurden entwässert, die ursprüngliche Moorvegetation ist verdrängt von Gehölzen.

Zu Besuch bei Wollgras und Sonnentau

Gut zu erkennen ist die Zerstörung der Landschaft nördlich der Moorstraße, wo sich das Areal teilweise als wahre Mondlandschaft präsentiert. Nach gut drei Kilometern erscheint links ein Abzweig Richtung Steinhuder Meer. Achtung: Hier in einer 180-Grad-Kehre geht es scharf links in den Moor-Erlebnispfad. Er verläuft ein Stück parallel zur Hauptstraße und knickt dann schräg rechts ab.

Das Tote Moor am Steinhuder Meer: Holzstege führen durch die Moorlandschaft. Quelle: Insa Catherine Hagemann (Archiv)

Dieser Streckenteil, genannt Vogeldamm, führt durch den am besten zugänglichen Moorabschnitt der gesamten Moorroute. Früher wurde dort ebenfalls Torf abgebaut. Heute steht dieser Teil unter Naturschutz. Den Erfolg kann man vielerorts sehen: Eine Aussichtsplattform und ein Steg, der zwischen Kiefern und Birken über ein wieder wachsendes Moor führt, vermitteln einen unmittelbaren Einblick. Eine gezielte Wiedervernässung hat dazu geführt, dass sich die ursprüngliche Vegetation wieder ansiedelt: Wollgräser, Torfmoose und der seltene Sonnentau.

Stechen, schichten, trocknen, verladen: Torf gewinnen wie hier 1953 am Steinhuder Meer war Schwerstarbeit. Quelle: HAZ (Archiv)

Beobachtungsturm nicht verpassen

An einigen Stellen sind noch die alten, rechteckigen Handtorfstiche erkennbar. Gefüllt mit Niederschlagswasser dienen sie heute Pflanzen und Tieren als Lebensraum. Nach etwa vier Kilometern endet der Vogeldamm an einer T-Kreuzung. Der Moorwald geht dort über in eine offene Landschaft. Etwa 100 Meter weiter rechts weist ein Schild auf den nahe gelegenen Beobachtungsturm hin. Am Ostufer des Steinhuder Meeres grenzt das nährstoffarme Hochmoor an den nährstoffreichen See. Auf dem Weg zum Beobachtungsturm lässt sich der Übergang gut beobachten. Der Steg führt vom Moor zunächst durch einen Bruchwald. Es folgt ein breiter Schilfgürtel und daran anschließend die Rohrkolben- und Schilfzone, die bereits vom Wasser des Sees durchströmt wird.

Lange Zeit waren sie selten am Steinhuder Meer, jetzt haben sich die Bedingungen für Kreuzottern in der Moorlandschaft deutlich verbessert. Quelle: Moritz Wartlick (Archiv)

Blick ins malerische Moordorf

Kurz hinter dem Hinweisschild zum Turm gabelt sich der Weg. Die Nordhannoversche Moorroute führt über den linken Abzweig Richtung Poggenhagen. Der Weg durchquert die idyllisch wirkenden Großenheidorner Wiesen. Sumpfdotterblumen und Binsen zählen zu den typischen Pflanzen dieses Lebensraumes. Tierarten wie Sumpfschrecke oder Sumpfgrashüpfer finden ein Rückzugsgebiet. Der Streckenabschnitt endet nach etwa zwei Kilometern abrupt vor dem Waldgebiet Hohe Holz. Der Weg knickt dort links ab und mündet nach etwa 1,5 Kilometern in die B 442. Das militärische Sperrgebiet auf der anderen Straßenseite gehört zum Fliegerhorst Wunstorf.

Auf dem Radweg geht es ein Stück an der Straße entlang Richtung Poggenhagen. Nach knapp einem Kilometer biegen Wanderer nach links ab in einen Fahrweg. Der Weg führt durch das Naturschutzgebiet Wunstorfer Moor Richtung Moordorf. Den historischen Ortskern der heute zu Poggenhagen gehörenden Moorbauernsiedlung bildet ein malerisches Ensemble aus alten Fachwerk- und Backsteinhäusern. Schautafeln informieren über die Geschichte des einst als Moorkolonie gegründeten Ortes. Während der Sommermonate stachen die Moorkolonisten Torf und betrieben Landwirtschaft. Im Winter arbeiteten sie auf dem nahegelegenen Gut Poggenhagen.

Im Moorkern war es auch im August 2019 noch nass. Quelle: Jörg Schneider/Region Hannover

Ende oder Extrarunde

Neustadt ist jetzt nicht mehr weit. Ein paar hundert Meter hinter Moordorf vor einem Wald rechts abbiegen und der Beschilderung der Fahrradroute folgen. Vorbei geht es an Wiesen und Wäldchen und zum Schluss über die Kornstraße und den Neißer Weg dem Bahnhof Neustadt entgegen. Wer so weit nicht mehr fahren will, kann auch am Bahnhof Poggenhagen einsteigen in Richtung Hannover. Wer eine informative Extrarunde einlegen will, findet am Bahnhof Poggenhagen den Einstieg in den Moorhenniespfad mit weiteren sehenswerten Stationen auf einer Süd- und einer Nordroute.

