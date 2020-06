Region Hannover

Radwandern liegt in Corona-Zeiten schwer im Trend. Unser Tipp: die vier Wanderetappen durch die Nordhannoversche Moorgeest. Um den besonderen Wert dieser empfindlichen Gebiete mit sieben Moorlandschaften erlebbar zu machen, wurde die Nordhannoversche Moorroute entwickelt. Sie ist etwa 100 Kilometer lang. Das Team Naherholung der Region Hannover, namentlich Martin Wolf, Burkhard Wetekam und das Königsworth Medienbüro, hat die vier Etappen beschrieben. Wir haben Ihnen immer sonnabends die Routen vorgestellt. Heute endet die Reihe mit Etappe vier von Neustadt ums Steinhuder Meer. Die GPS-Daten stellt die Region zum Herunterladen bereit.

Touristischer Trubel, lauschige Dörfer, einsame Natur und seltene Tiere: An Niedersachsens größtem Binnensee gibt es viel zu entdecken. Die vierte und letzte Etappe dieser Entdeckungstour ist sicher die anspruchsvollste. Sie führt auf einer Länge von 45 Kilometern einmal rund um das Steinhuder Meer und beginnt am Bahnhof Neustadt, von dort über die Moorstraße nach Mardorf. Das ist in diesem Anfangsstück deckungsgleich mit Etappe drei durch den Naturpark Steinhuder Meer. Nach etwa 7,5 Kilometern erreicht der Radwanderer die Abfahrt zum Steinhuder-Meer-Rundweg und sieht zwischen den Bäumen schon das Wasser blitzen.

Die Weiße Düne am Nordufer bei Mardorf. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Freier Blick auf den Kalimandscharo

Das Steinhuder Meer ist mit einer Fläche von insgesamt 30 Quadratkilometern Norddeutschlands größter Flachwassersee. Die durchschnittliche Wassertiefe beträgt 1,5 Meter. Gespeist wird das Gewässer von Grund- und Regenwasser. Typisch für das Steinhuder Meer ist die abwechslungsreiche Uferzone mit Schilf, Bruchwäldern, Feuchtwiesen und Mooren. Das Nordufer ist eher geprägt durch Magerrasen und Dünen, die jedoch größtenteils von Wald bedeckt sind. Der Rundweg durchquert in Mardorf zunächst einen Mischwald aus Kiefern, Eichen und Birken. Rechter Hand erstreckt sich über mehrere Kilometer der Weiße Berg, auch Düne genannt mit erstaunlich feinem weißen Sand. Das bewaldete Ufer geht kurz darauf über in eine offene Gras- und Sandfläche mit freier Sicht auf die weite Fläche des Sees. Am Wochenende tummeln sich hier die Kite-Surfer. Am gegenüberliegenden Ufer sieht man als Landmarke die Abraumhalde des Salzbergwerks Sigmundshall in Wunstorf-Bokeloh, von den Einheimischen liebevoll „Kalimandscharo“ genannt.

Das Naturparkhaus der Region Hannover in Mardorf. Quelle: Frank Aussieker

Meerbruchwiesen: Das Wasser kehrt zurück

Der weitere Streckenverlauf ist touristisch geprägt durch Campingplätze und Gastronomie. Nach etwa 2,5 Kilometern knickt der Weg rechts ab. Noch ein letzter Blick über den See, dann verlässt die Route für längere Zeit das Ufer. Ein paar Kilometer hinter Mardorf beginnen die Meerbruchwiesen, die frühere Verlandungszone im Westen. Düngung und Entwässerung hatten das Feuchtwiesengebiet einst fast zerstört und viele heimische Tier- und Pflanzenarten vertrieben. Heute bieten zahlreiche angelegte Teiche, Gräben und Überschwemmungsflächen den Amphibien und seltenen Vögeln wieder einen Lebensraum.

Graureiher und Löffler können in den Meerbruchwiesen bei Winzlar ungestört auf Futtersuche gehen. Quelle: Glawe (Archiv)

Vor allem im Frühjahr lassen sich Kiebitze, Gänse, Reiher, Schwäne und Enten von den eigens erbauten Beobachtungsplätzen ungestört betrachten. Landeinwärts der westlichen Uferzone liegt das Vogelbiotop, ein aus überfluteten Wiesen künstlich geschaffener Flachwasserbereich, der nur zeitweise trocken fällt und ein Rückzugsgebiet für zahlreiche Vogelarten bildet. Hinter dem Schilfgürtel an der Uferzone erstreckt sich der Erlenbruchwald. Die Wurzeln der dort wachsenden Schwarzerlen und Weiden sind im Winter vollständig von Wasser bedeckt. Der Bruchwald ist die Heimat eindrucksvoller Arten wie Kranich, Habicht und Schwarzspecht. Im Mai sieht man hin und wieder Ringelnattern auf der Jagd nach Kaulquappen und Fröschen.

Wo der Seeadler zuhause ist

Hinter dem Abzweig Richtung Vogelbiotop und Aussichtsturm geht es weiter in südwestlicher Richtung. Auf halbem Weg befindet sich als besondere Attraktion links in einer Pappel ein Seeadlerhorst. Im Frühjahr kann hier per Fernglas aus gebührendem Abstand die Brut der majestätischen Vögel beobachtet werden. Direkt neben der Moorroute liegt die Ortschaft Winzlar. Mit seinen alten Backsteinhöfen und Fachwerkhäusern lohnt das malerische Dorf einen Abstecher. Im Ort befindet sich die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM).

Beliebte Touristenattraktion: Die Schmetterlingsfarm in Steinhude. Quelle: Rainer Surrey (Archiv)

Vorbei am Hagenburger Schloss

Die weitere Strecke führt im Zickzack weiträumig um das Hagenburger Moor herum, das älteste Naturschutzgebiet am Steinhuder Meer. Vom industriellen Torfabbau verschont, konnten sich dort moortypische Tier- und Pflanzenarten besonders gut halten. Der Hagenburger Kanal muss auf einer steilen Holzbrücke überquert werden. Rechts sieht man das Hagenburger Schloss, die ehemalige Sommerresidenz der Grafen und Fürsten von Schaumburg-Lippe. Nach etwa 1,5 Kilometern führt der Weg zurück ans Steinhuder Meer. Rechts ist bereits Steinhude zu sehen. Eine gute Gelegenheit für einen ausgiebigen Zwischenstopp. Hinter dem Park und Spielplatz biegt man scharf links ab und durchquert auf geradem Weg das Scheunenviertel. Hier befindet sich das Naturpark Infozentrum Steinhude, das zu einem Besuch einlädt.

Abkürzung in Poggenhagen

Die weitere Route folgt dem Kurs Richtung Mardorf, vorbei an Wiesen und Ferienhäusern, und durchquert den kleinen Ferienort Großenheidorn Strand. Der Ort liegt am Rande des Naturschutzgebietes Wulveskuhlen. Mehrere von Teichröhricht bedeckte Inseln bilden hier einen Teil der Verlandungszone des Sees. Wer bereits seine Waden spürt, kann kurz hinter Großenheidorn Strand die Strecke abkürzen und Richtung Poggenhagen fahren. Dort befindet sich ein Bahnhof. Alle anderen halten sich links und stoßen nach gut 1,5 Kilometern wieder auf Etappe drei: Poggenhagen, vorbei am Fliegerhorst, und über Moordorf zurück nach Neustadt.

Einmal rund ums Meer Die vierte und letzte Etappe der Nordhannoverschen Moorwanderroute führt über etwa 45 Kilometer von Neustadt ums Steinhuder Meer zurück zum Start. Die Tagesetappe bietet relativ wenig Moor auf der langen Strecke, dafür aber sehr viele Anlässe zu Stopps. Unsere Empfehlung: Nicht unbedingt am Wochenende abradeln. Der Betrieb kann in Steinhude und Mardorf sowie im Abschnitt Wunstorfer Moor am Ostufer ganz beträchtlich sein. Im Naturparkhaus in Mardorf ermöglicht eine Dauerausstellung eine Zeitreise durch die Moore: Interaktive Themeninseln geben Einblicke in den traditionellen Handtorfstich, den industriellen Abbau, die Renaturierung und die Funktion der Moore für den Klimaschutz. Informationen dazu finden Sie im Internet auf naturpark-steinhuder-meer.de. Ein Naturerlebnispfadführt vom Hauptweg am Westufer des Sees, dem Heudamm, direkt ins Vogelbiotop. Wasser- und Watvögel lassen sich aus nächster Nähe beobachten. Der Weg führt weiter bis zum Winzlaer Turm. Von dort hat man einen herrlichen Blick auf den gesamten See. Einen interessanten Überblick über die Natur rund um das Steinhuder Meer erhalten Besucher auch in der Ökologischen Schutzstation. Die Dauerausstellung informiert über seltene heimische Tierarten wie Fischotter oder Nerz und erklärt anschaulich die Entstehung des Lebensraumes Moor. Mehr dazu auf www.oessm.org. Steinhude hat sich im vergangenen Jahrhundert vom einfachen Fischerdorf zu einem beliebten Erholungszentrum entwickelt. Die ausgebaute Uferpromenade und der restaurierte Ortskern mit dem malerischen Scheunenviertel locken jedes Jahr unzählige Besucher an. Von Steinhude aus legen die Fahrgastschiffe zu Rundfahrten ab. Zu weiteren Attraktionen zählen das Fischer- und Webermuseum und eine Schmetterlingsfarm. Die Rundtour lässt sich mit einem Sprung ins Meer verbinden – folgen Sie in Steinhude dem Hinweis „Badeinsel“.

Von Markus Holz