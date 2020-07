Verband fordert von Politikern mehr Einsatz für niedrigere Wasserpreise

Hannover

Der Bund der Steuerzahler fordert die Kommunalpolitiker auf, die Trinkwasserpreise besser in Schach zu halten. „Die Kommunen müssen sich flächendeckend stärker eine wirtschaftliche und nachhaltige Trinkwasserversorgung zum Ziel setzen“, sagt der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes in Niedersachsen und Bremen, Bernhard Zentgraf. Dabei sei es gleichgültig, ob das Trinkwasser in privatrechtlich organisierten Kommunalunternehmen (wie zum Beispiel Stadtwerken) oder über Wasserzweckverbände bereitgestellt werde, erläutert er. „Der kommunale Einfluss zur Begrenzung der Wohnnebenkosten ist erheblich“, betont Zentgraf. Denn in den Wasserverbänden sind örtliche Politiker in den jeweiligen Aufsichtsräten vertreten.

Behörde will Preissenkungen verlangen

Wie ein Preisvergleich der Landeskartellbehörde ergeben hat, gibt es beim Wasserpreis gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen und Versorgungsunternehmen. Legt man zum Beispiel den durchschnittlichen Wasserverbrauch eines Ein-Personen-Haushalts zugrunde, das sind 50 Kubikmeter im Jahr, unterscheidet sich der Preis um bis zum 7,5-fachen. Auf der Insel Juist kostet das Wasser in diesem Fall 299 Euro, der Wasserbeschaffungsverband Altenhagen am Teutoburger Wald kassiert lediglich 40 Euro. Die Landeskartellbehörde hat angekündigt, die Preise der teuersten Anbieter genauer zu untersuchen und gegebenenfalls eine Preissenkung anzuweisen.

Von Mathias Klein