Elze

Bis Ende November können die Wedemärkerinnen und Wedemärker viele große Theatertage erleben – zum Auftakt hat jetzt die historische Pfarrscheune in Elze eine illuminierte Kulisse geboten. Bei den dritten Theatertagen Wedemark stehen 14 Veranstaltungen an vier Spielorten auf dem Programm. Die ersten Besucher am Wochenende zeigten sich glücklich über das wieder live einsetzende kulturelle Leben nach langer Corona-Unsicherheit.

Der Schein roter und grüner Strahler am alten Gemäuer, eine Feuerschale zum Wärmen, Getränke und Snacks an einer Theater-Bar – die Visitenkarte der mobilen Theatertage ist jedes Mal eine besondere Einladung: Kulturinteressierte und Kulturschaffende können gemeinsam erleben, was Theater, Musik, Kino und kritische Dialoge ihnen bedeuten. Der Open-Air-Auftakt mit Musik und Akrobatik war kostenfrei zugänglich. Für das Theaterstück „Emmas Glück“ mit der „Freien Bühne Wendland“ danach in der Pfarrscheune waren Eintrittskarten erforderlich. Dieser Ablauf vom Freitag wiederholte sich erfolgreich mit Publikum am Sonnabend.

Im Freien wie an den Spielorten in Veranstaltungsräumen können Gäste der Theatertage immer damit rechnen, gut versorgt zu werden. Quelle: Ursula Kallenbach

330 Plätze sind zu buchen

Dass es insgesamt nur 330 Tickets für diese Theatertage zu reservieren gebe, habe mit dem bösen C-Wort zu tun, erklärte Bürgermeister Helge Zychlinski bei der Eröffnung mit Bedauern, um aber gleich hinzuzufügen: „Wir freuen uns über jeden Platz, der zur Verfügung steht“. Die Gemeinde Wedemark habe die Kulturschaffenden in der Corona-Zeit nicht im Regen stehen lassen. Es wurden keine Honorare zurückgefordert, wenn geplante Auftritte ausfallen mussten.

Mimuse-Programmchefin lobt die Leistung

Mit einem professionellen Blick von außen sieht Langenhagens Mimuse-Programmchefin Eva Herrmann den gesamten Programmaufwand für die Theatertage in der Wedemark bis zum 28. November. Die Organisatorin des bekannten Kleinkunstfestivals in der Nachbarstadt zollt der Kulturbeauftragten Angela von Mirbach höchstes Lob. „Ich habe bei der Fahrt nach Elze erst gesehen, wie groß die Wedemark ist. Hier Spielstätten und Programm auf hohem Niveau in viele Orte zu bringen, ist eine große Leistung.“

Langenhagens Mimuse-Programmchefin Eva Herrmann (von links) kommt zum Auftakt der Theatertage Wedemark und tauscht sich mit der Kulturbeauftragten Angela von Mirbach und dem künstlerischen Leiter Dirk Ihle aus. Quelle: Ursula Kallenbach

Nächster Termin ist wieder kostenfrei

Der nächste Termin der Theatertage ist wieder kostenfrei. Am Sonnabend, 9. Oktober, trifft sich um 14 Uhr die Probebühne mit lokalen Akteurinnen und Akteuren für eine öffentliche Probe zu einer Theaterszenen-Tour durch Brelingen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kulturtreff Brelinger Mitte. Am Abend folgt ab 20 Uhr eine Musikrevue im Bürgerhaus in Bissendorf. Der Vorverkauf dafür läuft.

So kommen Sie an die Tickets

Fragen zum Theaterfestival beantwortet das Kulturteam unter Telefon (05130) 581274 und per E-Mail an theatertage@wedemark.de. Karten sind auch über die bekannten Vorverkaufsstellen sowie über die Homepage der Gemeinde www.wedemark.de zu buchen. Dort findet sich auch der Programmflyer zum Herunterladen.

Von Ursula Kallenbach