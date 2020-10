Mellendorf

Das Gymnasium Mellendorf gehört zu den Schulen in der Region Hannover, die an einer wissenschaftlichen Corona-Studie der Leibniz-Universität sowie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) teilnehmen. 60 von insgesamt 84 Lehrern lassen sich in dem wissenschaftlichen Versuch regelmäßig auf Covid-19 testen. Am Dienstag hatten die Pädagogen auch die Möglichkeit, einen Antikörper-Test in der Schule machen zu lassen.

Wedemark: Inzidenzwert steigt nur leicht an

Indes veröffentlicht das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstagmittag neue Zahlen: In der Wedemark sind derzeit 19 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Neuerkrankten innerhalb einer Woche, ist leicht auf nun 36,2 gestiegen. Noch am Montag lag der Wert bei 29,7. „Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover bei 66,5“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel am Dienstag.

„Der Test ist bei den steigenden Zahlen wichtig“, sagt Lehrerin Kerstin Deneke. Sie wartet vor einem kleinen Besprechungsraum, um ihren Corona-Teststreifen abzugeben. „Das ist mein fünfter Test“, sagt die Pädagogin. Sie ist von der Testreihe überzeugt. „Es gibt uns bei bis zu 800 Schülern ein Stück weit Sicherheit“, sagt die 56-jährige Lehrerin. Zudem ließ sie sich noch Blut abnehmen, um sich auf Corona-Antikörper testen zu lassen. „Auch ich hatte seit dem Ausbruch der Pandemie bereits Kratzen im Hals und Grippe ähnliche Symptome, da will ich wissen, woran ich bin“, sagt Deneke.

Kein ständiger Gang zum Arzt nötig

Vor dem Raum im Verwaltungstrakt des Gymnasiums stehen bereits die Kolleginnen Stephanie Westphal und Franziska Jaap, Koordinatorin der Schulleitung. Beide sind froh, den Test in der Schule machen zu dürfen. „Wir müssen nicht umständlich zum Arzt gehen und Formulare ausfüllen“, sagt Westphal. Hier laufe es reibungslos. „Und wir sind bislang immer negativ getestet worden“, betont die 37-jährige Koordinatorin.

Seit Mitte September gibt es am Gymnasium Mellendorf für Lehrkräfte und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich kostenlos per Rachenabstrich auf Covid-19 testen zu lassen. Die Testkits können von den Testpersonen mit nach Hause genommen oder aber direkt in der Schule verwendet werden. „Die Lehrer streichen die Probe aus dem Rachenraum selbst ab“, erklärt Schulleiterin Katrin Meinen. Die Kollegen deponierten dann den Teststreifen in einem eigens dafür aufgestellten Gefrierschrank – bis zur Abholung mittwochs.

Studie erforscht Infektionen in Bevölkerungsgruppen

Ermöglicht haben die Testreihe Cornelia und Holger Blume, deren Kind das Gymnasium in Mellendorf besucht. Die beiden Professoren der Leibniz Universität setzen zusammen mit dem Kollegen Thomas Scheuer noch bis Ende November die Reihe fort. Ihre Studie will die akuten Infektionen mit dem Virus in bestimmten Bevölkerungsgruppen erforschen. Deshalb führt das Forscher-Team ähnliche wissenschaftliche Studien direkt an der Leibniz Universität, an einigen Pflege- und Alteneinrichtungen, am Staatstheater Hannover, in einem Medizintechnikbetrieb in Göttingen sowie an der Schillerschule in Hannover durch.

„Möglicherweise wird die Studie bei den steigenden Zahlen noch länger dauern“, sagt Schulleiterin Katrin Meinen. Aus ihrer Sicht gewährleistet der Corona-Test für Schüler und Lehrer ein gewisses Maß an Sicherheit. Tests bei allen Schülern sei aufgrund der derzeit noch reduzierten Kapazitäten nicht möglich, sagt sie.

