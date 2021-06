Wedemark

Die gut 110 Millionen Euro teure Grundsanierung der Autobahn 7 zwischen der Wedemark und dem Heidekreis ist im vergangenen Dezember nach drei Jahren beendet worden. Bis auf den Neubau des Rastplatzes Bummelskampe sind die Arbeiten abgeschlossen. Nachdem sich in dieser Zeit der Verkehr durch das Gemeindegebiet gequält und die Nerven der Anlieger arg strapaziert hatte, kehrte endlich Ruhe ein.

Doch das ist nur von kurzer Dauer gewesen. Nach Auskunft von Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel sind aktuell die L 190 und L 310 sowie die angrenzenden Straßen wieder stark frequentiert. So sei es in den vergangenen Tagen bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, speziell am Bahnübergang in Mellendorf. Er spricht von einem regelrechten Déjà-vu.

Gemeindeverwaltung über fehlende Info verärgert

Was die Gemeindeverwaltung besonders ärgert: Die zuständige Verkehrsbehörde habe das Rathaus über die nun anstehenden Arbeiten auf der A 7 nicht informiert. „Wir haben doch die Pläne für die Umleitungen in der Schublade“, sagt Nagel. „Hätte uns jemand angesprochen, hätten wir wegen der nicht unerheblichen Staugefahr auf der Fernstraße und dem drohenden Umleitungsverkehr reagieren können.“ Etwa mit rasch installierten Tempo-30-Zonen, Ampelanlagen an den Umgehungen sowie Durchfahrverboten zwischen Gailhof und Meitze über die historische Dorfstraße. „Die sind unverbesserlich“, sagt der Sprecher verärgert. Denn auch vor drei Jahren wurde die Gemeinde vom Auftakt der Arbeiten überrascht.

Behörde kann sich Panne nicht erklären

Die Ursache dieser Informationspanne kann sich Patrick Amrhein nicht erklären. Er ist Sprecher der seit dem 1. Januar 2021 für die Autobahnen zuständigen Autobahn GmbH, Außenstelle Nordwest. Die Gesellschaft hatte die Aufgaben von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr übernommen.

Seinen Angaben zufolge finden aktuell auf der A 7 zwischen der Anschlussstelle Mellendorf und dem Dreieck Hannover-Nord in Richtung Süden Gewährleistungsarbeiten statt. „Hierbei werden Betonplatten sowohl auf dem Hauptfahrstreifen als auch auf dem ersten und zweiten Überholfahrstreifen in unterschiedlichen Bereichen erneuert“, erläutert Amrhein. Die Arbeiten sollen bis Sonnabend, 26. Juni, abgeschlossen sein.

