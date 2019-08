Wedemark

„Haben Sie gehört? Dieses Rumpeln.“ Margret und Joachim Wolff sitzen auf der Terrasse ihres Hauses in Mellendorf. Der Springbrunnen plätschert – und im Hintergrund sind die vorbeirauschenden Autos und vor allem Lastwagen zu hören. Die sind besonders laut, wenn sie über die Rillen im Straßenbelag fahren. Doch an diesem Morgen ist es nach Angaben des Ehepaars „ungewöhnlich ruhig“. Das war in den vergangenen Tagen und Wochen jedoch nicht immer so. „Wenn es immer so wäre, das wäre ja wunderbar“, sagt Joachim Wolff.

Das Rentnerpaar wohnt an der Kaltenweider Straße, der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190. Derzeit nutzen viele Auswärtige, die die Baustelle auf der Autobahn 7 und den sich dort täglich bildenden Stau umfahren wollen, die Strecke durch die Wedemark. Diese ist offiziell als Umleitung ausgeschildert.

Am späten Vormittag wird die Straße voller

Wenn es auf der Nord-Süd-Verbindung besonders voll ist, dann geht es auch auf der L 190 nur noch im Schneckentempo voran. Und das können Wolffs von ihrem Grundstück aus beobachten. Ab dem späten Vormittag werde es meistens voller, berichtet Joachim Wolff. Der 71-Jährige verfolgt den Verkehr auf der A 7 auf seinem Handy. „Zwischen Mellendorf und Berkhof wird es langsam dicker“, sagt er. Wenn der Stau dort auf vier bis fünf Kilometer angewachsen sei, werde es im Ort voller. Und ein weiteres Problem gebe es: Viele Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an das im Ort geltende Tempolimit.

Anwohner wünschen sich dauerhaften Blitzer

Doch das ist an diesem Morgen anders. Die Gemeinde hat den mobilen Blitzeranhänger quasi bei dem Ehepaar vor der Haustür positioniert. Man merke den Unterschied – „ganz doll sogar“, sagt die 71-Jährige Margret Wolff. „Wenn sie von Weitem den Blitzer sehen, werden sie langsamer.“ Ab und zu ist die Verwaltung zudem mit einem anderen mobilen Gerät vor Ort und fotografiert Temposünder. Doch das ist nicht immer so. „Normalerweise gehört hier eigentlich permanent ein Blitzer hin“, sagt Joachim Wolff und seine Frau pflichtet ihm bei.

Seit 36 Jahren wohnt das Ehepaar an der Straße. Doch damals sei der Verkehr noch kein Thema gewesen, berichtet Margret Wolff. Inzwischen haben die beiden dreifach verglaste Fenster eingebaut. Dann höre man in den Räumen vom Verkehr nicht mehr so viel. „Nur die Fenster kann man natürlich nicht aufmachen“, sagt ihr Mann. Auch im Sommer könnten sie nicht mit offenen Fenster schlafen, erzählen die Anwohner. Obwohl, es dann ruhiger ist. Denn von 20 bis 6 Uhr gilt Tempo 30 – so lange die Bauarbeiten auf der A 7 noch dauern. „Das hilft“, berichtet Margret Wolff. „Das müsste im Grunde bleiben.“

Keine Beschwerden bei der Gemeinde

Bisher habe die Gemeinde keine offiziellen Beschwerden bekommen, dass das Tempolimit in der Nacht nicht eingehalten wird, berichtet Sprecher Ewald Nagel auf Nachfrage. Dass es einen Blitzer gibt, der an verschiedenen Orten steht, scheine sich rumgesprochen zu haben – auch über die Gemeinde hinaus. Das Gerät könne zeitlich programmiert werden. Dadurch sei der Blitzer in der Lage, unterschiedliche Tempo-Limits zu registrieren und entsprechend auslösen. Zudem: „Wir haben den Eindruck, dass die Anwohner deutlich entspannter sind, als im vergangenen Jahr“, sagt Nagel.

Ehepaar verfolgt Situation auf A 7 auf dem Handy

Ehepaar Wolff ist indes der Meinung, dass die Verkehrsbelastung in diesem Jahr schlimmer ist. Tagsüber schauen sich die Beiden das Treiben vor der Haustür an, blicken regelmäßig aufs Handy und hören den Verkehrsfunk im Radio. Doch irgendwann ist die Baustelle vorbei und der Verkehr vor Wolffs Haustür sollte sich wieder normalisieren – so ihr Wunsch. Nachbarn seien wegen der Lautstärke schon weggezogen. Doch das will das Ehepaar nicht, denn beide fühlen sich wohl. „Sonst ist das alles wunderbar“, bekräftigt auch Margret Wolff.

