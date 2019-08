Berkhof/Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 15.45 Uhr auf der Wieckenberger Straße im Forst Rundshorn im Begegnungsverkehr ereignet hat.

Nach Auskunft eines Sprechers des Mellendorfer Kommissariats war eine Urlauberfamilie aus Schweden wegen eines Staus im Baustellenbereich der Autobahn 7 mit ihrem Audi auf die Umleitungsstrecke ausgewichen. Ein ihnen entgegenkommendes, dunkles Auto touchierte dann den Außenspiegel der schwedischen Touristen – der Fahrer flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 12 und 18 Uhr an der Straße Koopfore in Bissendorf. Nach Angaben des Polizeisprechers hatte ein bislang unbekannter Fahrer das Zaunelement eines Stabmattenzaunes aus der Verankerung gedrückt und dabei verbogen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke