Wedemark

Drei Jahre lang haben die Menschen in der Wedemark – speziell die Bewohner an den Umleitungsstrecken der Autobahn 7 zwischen dem Kreuz Hannover-Nord und der Raststätte Allertal – unter dem Verkehr auf den Ausweichrouten gelitten. Nun sind die Arbeiten beendet. Nach Auskunft der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Verden gilt ab Montag, 7. Dezember, in beide Richtungen freie Fahrt. In die grundlegende Sanierung wurden gut 110 Millionen Euro investiert. Damit wurde der veranschlagte Kostenrahmen der drei Bauabschnitte um 12 Millionen Euro unterschritten.

In dieser Zeit wurde einiges getan, um den Wedemärkern bei der erheblichen Verkehrsbelastung auf den Umleitungsstrecken zu helfen – ob Tempo 30 ab 22 Uhr, provisorische Baustellenampeln oder die Sperrung beliebter Schleichwege.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Fahrer sind dank Blitzeranhänger langsamer unterwegs

Doch alles hat nicht wirklich geholfen. Bei den nahezu täglichen Staus im Baustellenbereich der A 7 quälte sich der Verkehr durch die Ortschaften. Die Gemeinde hatte darauf reagiert – holte die zuständigen Behörden mit ins Boot und kaufte einen eigenen Blitzeranhänger, der in dieser Zeit schwerpunktmäßig an den Umleitungsstrecken stand. Ein zweites baugleiches Gerät wurde gemietet und soll nach Auskunft von Bürgermeister Helge Zychlinski Mitte Dezember zurückgegeben werden. Eine Bilanz in monetärer Hinsicht gibt es indes aus der Gemeindeverwaltung noch nicht. Nur so viel: „Die Leute sind viel langsamer gefahren“, sagt Zychlinski. Und das sei Sinn und Zweck der Investition gewesen.

Die in drei Abschnitten unterteilten Arbeiten auf der A 7 sind nach Auskunft der Landesbehörde in dem vorgegebenen Zeitrahmen umgesetzt worden, sagt Matthias Rammelkamp. Wohl auch deshalb, da den beteiligten Bauunternehmen bei einem Verzug nicht unerhebliche Konventionalstrafen angedroht worden waren.

Rastplatz wird noch ausgebaut

Bis auf den Ausbau des Rastplatzes „Up’n Bummelskampe“ gibt es aktuell keine Baustellen und damit Engpässe auf der Autobahn 7 im Bereich Wedemark. Quelle: Sven Warnecke

Auf den Strecken gilt nun wieder freie Fahrt, ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern gibt es nur auf dem Teilstück zwischen der Anschlussstelle Schwarmstedt und der Raststätte Allertal – wie bereits vor der Sanierung. Und auch zwischen Mellendorf und Berkhof in Fahrtrichtung Norden darf nur begrenzt schnell gefahren werden. Dort gilt Tempo 80. Denn an dem neuen Parkplatz „Up’n Bummelskampe“ wird weiter gebaut. Wie der Leiter der Straßenbehörde, Rick Graue, betont, würden die Arbeiten dort noch weit in das nächste Jahr hineinreichen.

Landesstraßen sollen nun saniert werden

Bereits ab Montag, 7. Dezember, wird mit Beendigung der Bauarbeiten auf der A 7 das Tempolimit in den Orten der Wedemark aufgehoben – die Schilder abgebaut. Gleiches gilt für die Ampel auf der Landesstraße 310 in Gailhof, kündigt Rammelkamp an.

Doch für die vom Umleitungsverkehr genervten Anwohner gibt es auch schlechte Nachrichten: So soll in naher Zukunft nicht nur die jahrelang stark belastete Landesstraße 190 saniert werden, sondern auch die L 310. Der Zeitplan steht indes noch nicht.

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke