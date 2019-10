Hannover

Regnerisches Wetter, die dunkle Waldchaussee zwischen Zoo und Steuerndieb, es ist tiefe Nacht: Kommissarin Lona Mendt, gespielt von Petra Schmidt-Schaller, liefert sich eine Verfolgungsjagd. Die Hannoveraner bekommen davon nur deshalb etwas mit, weil die Schranken in der Nacht zu Freitag heruntergelassen sind – ausnahmsweise in einer Wochentagsnacht. Sonst ist die Eilenriededurchfahrt dort nur an Wochenenden gesperrt. „Mir wurde gesagt, es werde ein Tatort gedreht“, sagt ein HAZ-Leser, der mit seinem Auto umdrehen musste. Das ist aber nur fast richtig: Die Dreharbeiten dienen der Serie „Die Toten von Marnow“, für die ARD und NDR derzeit Schmidt-Schaller und ihren Serienpartner Frank Elling quer durch die Republik schicken.

Petra Schmidt-Schaller dreht mit Frank Elling im Raum Hannover

Bei den Dreharbeiten in Bissendorf für "Die Toten von Marnow": Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersak in neuer Miniserie, Quelle: Rainer Dröse

Die vierteilige Serie zeigt die Suche nach einem Serienmörder. Ein Tatort liegt in einem Haus in Bissendorf, in dem Schmidt-Schaller, Elling und Regisseur Andreas Herzog im September mehrere Tage gedreht haben – den Eigentümern, die es zur Verfügung gestellt haben, war dafür ein Pool im Garten versprochen worden. Zuvor war das Filmteam bereits in Schwerin und Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte. Im Stadtgebiet Hannover ist zuletzt an mehreren Orten gedreht worden, am Freitag ist die Crew nach Berlin weitergezogen.

Verfolgungsjagd auf dem Motorrad?

Ein Tatort in Bissendorf: In diesem Privathaus wurden mehrere Szenen gedreht. Quelle: Rainer Dröse

Auf die Verfolgungsjagd in der Eilenriede darf man gespannt sein, denn Schmidt-Schaller musste für die Serie Motorradfahren lernen. Ob sie auf dem Zweirad über die Waldchaussee brettert, bleibt vorerst ein Geheimnis. Privat fährt sie lieber mit Bus und Bahn, verriet sie während der Dreharbeiten in Bissendorf, auch wenn sie das Motorradfahren als „elektrisierend“ empfunden habe.

„Die Toten von Marnow“ soll im Herbst 2020 zu sehen sein

Im Fernsehen wird der Vierteiler voraussichtlich im Herbst 2020 zu sehen sein.

Lesen Sie auch diesen Text:

So waren die Dreharbeiten für „Die Toten von Marnow“ in Bissendorf

Von Conrad von Meding