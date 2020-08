Negenborn

Die Polizei ermittelt nach dem Fund eines alten Heizöltanks in der Feldmark gegen Unbekannte wegen Umweltgefährdung.

Eine Zeugin entdeckte den Behälter erstmals am Freitag um 12 Uhr in einem kleinen Waldstück östlich der L380 nahe Negenborn. Die Täter hatten den Tank, in dem sich noch Heizöl befand, an der Weihnachtsbaumplantage illegal entsorgt. Als der Behälter dort am Sonnabendmorgen gegen 9 Uhr immer noch stand, schaltete die Spaziergängerin die Polizei ein.

Die Ermittler stellten den Tank sicher. Es habe die Gefahr bestanden, dass das Heizöl ausläuft, berichtet ein Sprecher. Dies sei glücklicherweise jedoch nicht passiert. Die Umwelt wurde also nicht geschädigt. Ein Entsorgungsunternehmen transportierte den Abfall fachgerecht ab.

Doch die Beamten suchen noch die Umweltsünder. Wer beobachtet hat, wie Unbekannte den Behälter in dem Wald abgestellt haben, wird gebeten, sich beim Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley