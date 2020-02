Hannover

Der extrem rechte „Flügel“ der AfD wirbt in Niedersachen um Mitstreiter und Zustimmung. Das zeigt auch ein eher konspirativ angelegter Besuch in der Region Hannover am Sonnabend: Der Landessprecher der AfD in Thüringen und Fraktionschef im thüringischen Landtag, Björn Höcke, war nach HAZ-Informationen bei einem Unternehmen in der Wedemark zu Gast. Etwa drei Stunden lang hielt sich der umstrittene Chef des rechtsnationalen „Flügels“ der AfD im Industriegebiet von Bissendorf in der Firma von Fritz Küke auf, AfD-Gemeinderatsmitglied in Isernhagen. Höcke hielt dort offenbar auch einen Vortrag vor AfD-Mitgliedern.

Position in Niedersachsen stärken?

Ob es sich dabei um einen offiziellen Termin der AfD oder eine private Einladung von Höcke handelte, blieb zunächst unklar. Nach HAZ-Informationen will der „Flügel“ vor den anstehenden Wahlen des Landesvorstands im Frühjahr seine Position in Niedersachsen stärken. Unter den Gästen bei der Veranstaltung in Bissendorf waren dem Vernehmen nach unter anderem der Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff und der niedersächsische Landtagsabgeordnete Harm Rykena. Friedhoff oder der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Jens Kestner, der ebenfalls dem „Flügel“ zugerechnet wird, gelten als mögliche Gegenkandidaten von AfD-Landeschefin Dana Guth bei den Wahlen.

In der Vergangenheit hatte es in der niedersächsischen AfD bereits Streit um mögliche Auftritte von Höcke in Niedersachsen gegeben. So sollte der AfD-Rechtsaußen im September 2018 bei einen Oktoberfest in Isernhagen reden. Nach Protesten aus dem Landesvorstand wurde die Veranstaltung abgesagt. Guth hatte damals von einer Gepflogenheit in der Partei gesprochen, dass der Landesvorstand über Gastredner unterrichtet werden muss.

Netzwerk steht unter Beobachtung

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stuft den „Flügel“ seit einem Jahr als Verdachtsfall ein. Nach Angaben von BfV-Präsident Thomas Haldenwang wird das Netzwerk „immer extremistischer“.

