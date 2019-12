Bissendorf

Die Morgensonne ist kaum aufgegangen, da warten schon vier Fahrzeuge vor der Einfahrt zum Aha-Wertstoffhof Auf der Haube im Bissendorfer Gewerbegebiet. Es ist 8.45 Uhr, das Tor öffnet sich erst in einer Viertelstunde. Auf dem Hof herrscht schon seit 7 Uhr geschäftiges Treiben: Volle Container werden vom Gelände gefahren, leere für den neuen Tag bereitgestellt.

Im ersten Wagen wartet eine Burgwedelerin, sie hat viele zusammengeknickte Pappkartons dabei. „Alles von Weihnachten“, sagt sie und beklagt, dass sie in Großburgwedel keine Container findet. Wie sie nutzen viele diesen letzten Entsorgungstag in Bissendorf, um besonders große Verpackungen loszuwerden. Dafür kommen sie auch aus den Nachbarkommunen herangefahren. Denn als Wertstoffhof Nord ist der 21. Aha-Hof seit Dezember 2013 Abgabestelle für den ganzen Norden der Region Hannover.

Zur Galerie Zwischen Weihnachten und Silvester ist der Andrang auf dem Wertstoffhof von Aha in Bissendorf groß. Ein Rundgang in Bildern.

Viele bringen Verpackungen

In den Großpappen, die Michael Nolte und Robert Bielek aus Engelbostel zum Container schleppen, war vorher die neue Kinderzimmereinrichtung der Noltes verpackt. „Wir haben ein Haus gekauft. Meine Tochter ist sechs Monate alt, und wir wollen Mitte Januar einziehen“, berichtet Nolte bester Laune. Ein junger Mann im geparkten Auto mit Hänger daneben baut im Urlaub nun sein Haus um und will die Umverpackungen der Fenster loswerden.

Fachpersonal fehlt bundesweit

„Man darf ja Kartons nicht mehr an die Straße stellen“, sagt die Entsorgungsfachkraft Jennifer Huras angesichts des Ansturms auf dem Recyclinghof. Zudem hätten sich wegen der Weihnachtstage die Müllabfuhrtermine verschoben. Zu dritt sind die ausgebildeten Aha-Entsorger an diesem Tag am Platz; zur Stammbesetzung gehören eigentlich vier Personen. Aber Personal ist rar, berichtet Teamleiter Mario Gittner. „Wir suchen jedes Jahr fünf Auszubildende für die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Fachrichtung Abfall“, erklärt der Teamleiter. Bundesweit herrsche in dem Berufszweig riesiger Personalmangel.

Familie hat Keller entrümpelt

„Es sammelt sich einfach alles an. Es kommen neue Sachen hinzu, da muss man alte wegwerfen“, stellt Mirco Möpefindt aus Kaltenweide fest. Mit Sohn Steven hat er den Keller entrümpelt und trägt nun Regalteile, gut vorsortiert und zusammengebunden, zum Altholzcontainer.

Laub und Grüngut aus dem Garten: Simone Bender und Volker Seidelmann nutzen die letzte Entsorgungschance im Jahr 2019. Quelle: Ursula Kallenbach

Simone Bender und Volker Seidelmann aus Bissendorf-Wietze nutzen den freien Sonnabend, um mehrere Gartensäcke auszuleeren. Laub und Strauchschnitt von ihrem Grundstück wandern in den Grüngutcontainer. „Wir sind glücklich, dass wir das noch in diesem Jahr entsorgen können“, sagt die Gartenfreundin. „Wenn man berufstätig ist, hat man nicht immer Zeit, und vor Weihnachten hatten wir auch viel zu tun.“

Bauschutt bereitet Sorgen

Der Bauschuttcontainer auf dem Aha-Gelände ist das Sorgenkind der Entsorgungsfachkräfte. Omas alte Suppenteller finden sich darin ebenso wie Teerpappen, Kabel und andere Materialien vom Bau, die alle nicht hineingehören. Teamleiter Gittner greift in den Container und holt prompt drei Küchenmesser hervor.

Elisabeth und Bela Waschhaus aus Mellendorf machen gerade alles richtig und kippen reine Mörtelreste aus einem kleinen Eimer in den Großbehälter. Sie helfen ihren Kindern beim Umbau.

Der Hinweis „Hartkunststoffe“ am gegenüberliegenden Container gibt einigen Besuchern des Wertstoffhofs Rätsel auf. Statt hilfesuchend zu fragen, wirft mancher mal einen gefrorenen Gartenschlauch hinein – ist doch schließlich hart.

Nicht jeder lässt sich beraten

Dass die Fachkräfte beraten und anweisen, akzeptieren nicht alle Anlieferer. „Ich erlaube nicht, dass Väter ihre neugierigen Kleinkinder über die Presse im Container heben“, betont Jennifer Huras. „Dann hole ich schnell Bastelbögen aus dem Büro.“ Auch lange Diskussionen darüber, dass Autos nur auf den gekennzeichneten Flächen abgestellt werden dürfen, möchte sie eigentlich nicht führen. „Schon wenn man Nein sagt, gilt es als unfreundlich“, berichtet sie. „Man wird oft nicht ernst genommen hier.“ Die Fachkräfte in Gelb gelten in den Augen mancher Besucher als Parkwächter ohne Ahnung.

„Wedemärker sind sehr fordernd und beratungsresistent“

Das sei auf dem Wedemärker Wertstoffhof tatsächlich auffällig, bekräftigt der Teamleiter, der 18 Höfe betreut: „Die Wedemärker haben ein hohes Anspruchsdenken, sind sehr fordernd und beratungsresistent.“ Woanders kämen die Berater mit „Bauerncharme“ durch. „Man muss ja manchmal auch lauter und direkter werden, und das kommt normalerweise an“, meint Gittner. „Aber hier ist es sehr auffällig: Sofort wird kundenunfreundliches Verhalten attestiert.“

Aha-Teamleiter Mario Gittner zeigt, was nicht in den Bauschutt gehört: Küchenmesser. Quelle: Ursula Kallenbach

Respektlosigkeit und Missachtung von Vorschriften sowie lange Diskussionen machten den Verantwortlichen bei Aha Sorgen. Aber, so räumt der Teamleiter zwischen den Jahren zuversichtlich ein: Die Wedemärker lernten dazu. „Früher haben sie alles zur Deponie nach Lahe gefahren und konnten es abkippen. Nach und nach werden sie in Bissendorf doch verständnisvoller, und es gibt viele lobende Worte.“

Neuwertiges muss nicht auf den Wertstoffhof Pro Tag nimmt der Wertstoffhof Bissendorf durchschnittlich 246 Kubikmeter Abfälle an, das entspricht acht Großbehältern (Stand Dezember 2019). Auch viele noch funktionsfähige Geräte und Möbel, teils in Originalverpackungen, landen auf Wertstoffhöfen. Aha-Entsorgerin Jennifer Huras berichtet, dass sogar ein neuer Geschirrspüler entsorgt werden sollte. Was abgeliefert oder in den Container geworfen wurde, ist Eigentum von Aha. Aus rechtlichen Gründen ist dem öffentlich-rechtlichen Entsorger die Weitergabe der abgeladenen Gegenständen untersagt. Anders sieht es jedoch aus, wenn sich ein Kunde vor Ort spontan anders entscheidet: Wer als Anlieferer etwas auf dem Gelände des Wertstoffhofs an einen anderen Aha-Besucher verschenken möchte, darf das tun. Dennoch sehen die verantwortlichen Fachkräfte eine Art Flohmarktatmosphäre zwischen den Recyclingcontainern nicht gern. Der Zweckverband weist deshalb auf seiner Internetseite www.aha-region.de und im gedruckten Aha-Planer auf Gebrauchtkaufhäuser hin, die eine gute Adresse für alte Möbel und andere Gegenstände seien. Zudem verweist Aha auch auf die Online-Börse www.hannoverteilt.de, ein Forum zum Tauschen, Reparieren, Verleihen oder Verschenken von Dingen, die eigentlich zu schade zum Wegwerfen sind. uc

