Gartenbesitzer können sich freuen: Ab kommenden Mittwoch, 15. April, werden sie wieder ihren Grünschnitt sowie Sperrmüll los. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha hat angekündigt, zunächst zehn Wertstoffhöfe in Hannover und der Region wieder für Privatkunden zu öffnen – darunter auch den Betrieb im Bissendorfer Gewerbegebiet. Zudem können Bürger ab Mittwoch wieder an allen Grüngutannahmestellen in der Gemeinde ihren Grünschnitt – außer Rasenschnitt – abladen.

Bürgermeister Helge Zychlinski appelliert an die Wedemärker, sich nicht alle am Mittwoch auf den Weg zum Wertstoffhof zu machen. „Also es gibt keinen Grund, da loszurasen“, sagt der Verwaltungschef und bittet um Gelassenheit. Der Wertstoffhof solle auch auf Dauer geöffnet bleiben. „Ich begrüße ausdrücklich die Entscheidung und das vorausschauende Management von Aha, die Abgabe am Wertstoffhof durch mehr Personal und den Einsatz von Security-Kräften zu steuern“, sagt Zychlinski.

Gelände war seit 17. März geschlossen

Aha hatte alle Wertstoffhöfe und Deponien seit dem 17. März geschlossen und verwies seinerzeit auf den Erlass der niedersächsischen Landesregierung, mit dem das öffentliche Leben eingeschränkt wurde. Zudem begründete der Abfallwirtschaftsbetrieb den Schritt mit dem Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden. Lediglich Gewerbetreibende konnten fortan auf den Deponien Material und Abfälle anliefern.

Ab dem 21. März waren auch alle 52 landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen in der Region Hannover zu. Der Maschinenring Hannover als Betreiber sah sich zu diesem Schritt wegen „des undisziplinierten Verhaltens der Anlieferer“ gezwungen – und ebenfalls zum Schutz der Besucher sowie Platzbetreiber.

So haben der Wertstoffhof und die Grüngutannahmestellen geöffnet Den Wertstoffhof in Bissendorf dürfen ab Mittwoch, 15. April, auch Bürger wieder anfahren. Das Gelände an der Straße Auf der Haube im Gewerbegebiet hat fortan mittwochs bis freitags von 9 bis 16 Uhr, sonnabends von 9 bis 14 Uhr und dienstags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Die landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen in der Gemeinde – Dunkler Weg 9 in Abbensen, Isernhägener Damm 1 in Bissendorf, Düsternstraße 9 in Brelingen, In der Horst in Elze sowie Salhop 4 in Mellendorf – stehen dann wieder wie gewohnt jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr zur Anlieferung von Baum- und Strauchschnitt aus Privathaushalten offen – pro Tag darf ein Kubikmeter abgeladen werden. Rasenschnitt und andere Bioabfälle dürfen dort jedoch nicht entsorgt werden.

Bürger forderten Öffnung

Zahlreiche Bürger forderten von Aha, die Wertstoffhöfe wieder zu öffnen. Viele nutzten das sonnige Wetter der vergangenen Tage und Wochen für Gartenarbeit. Dabei fiel teils jede Menge Baum-, Hecken- und Strauchschnitt an. Doch wohin mit dem Abfall? Aha blieb trotz der heftigen Kritik bei der Entscheidung und verwies darauf, dass die Sicherstellung der Müllabfuhr absoluten Vorrang habe.

Langenhagen reagierte als einzige Kommune auf die Forderung der Gartenbesitzer und öffnete den Betriebshof bereits Ende März wieder – allerdings nur für Bürger aus dem Stadtgebiet.

Der Zugang ist beschränkt

Ab Mittwoch werden auch die Wedemärker wieder ihre Abfälle aus dem Garten los – jedoch gibt es Einschränkungen. „Ähnlich wie bei den Baumärkten wird es auf den Wertstoffhöfen Einlassbeschränkungen und Zugangsregeln geben. Oberste Priorität haben die Infektionsprävention und die Verkehrssicherheit“, teilt Aha mit.

Ordnungsamt und Polizei sind vor Ort

Auch Bürgermeister Zychlinski kündigt „starke Kontrollen“ an. „Die Gemeinde unterstützt Aha mit Kräften des Ordnungsamtes, um ein Verkehrschaos zu verhindern“, heißt es aus dem Rathaus. Die Polizei werde auf Streiffahrten durch die Gemeinde ebenfalls an dem Gelände an der Straße Auf der Haube vorbeifahren, kündigt Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Mellendorfer Kommissariat, an. Die Beamten werden jedoch nur vor Ort sein, wenn es die Situation erfordere – wenn etwa der Verkehr zum Erliegen kommt. Dann werden die Beamten auch Eingreifen und den Verkehr regeln. „Dann sind wir natürlich mit im Boot“, sagt Bebensee. Für die Situation auf dem Hof sei erstmal Aha zuständig.

Auf dem Hof gelten besondere Regeln

Der Abfallentsorger kündigt an, vor Ort Flyer aufzuhängen, die auf die Verhaltensregeln hinweisen. Dazu zählt unter anderem, dass nur jede zweite Parkbucht genutzt und die Treppen und Tritte vor den Containern nur einzeln betreten werden dürfen. Zudem bittet Aha Kunden, die eine Gesichtsmaske besitzen, diese auch bei dem Besuch auf dem Wertstoffhof zu tragen.

Umweltsünder entsorgt illegal Abfall nahe der L380 Ein Umweltfrevel in Hellblau: Ein Negenborner hat am vergangenen Wochenende unweit der L380 zwischen Resse und Negenborn circa 20 blaue Müllsäcke entdeckt – sie lagen aufgetürmt, teils aufgerissen mitten in der Landschaft am Rand des Naturschutzgebietes. Der Finder habe am Sonntag um 14.20 Uhr den illegalen Abfall gemeldet, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienst. Die Säcke seien mit Dämmwolle gefüllt gewesen. Auch etwa zehn Autoreifen seien am Wegesrand von Unbekannten einfach abgeladen worden. Zudem fanden die Beamten einen leeren Kanister und eine Lichterkette. Vom Verursacher fehlt derzeit noch jede Spur. Die Beamten haben Aha über den Sperrmüll mitten in der Natur informiert. Ermittlungen hat die Polizei allerdings keine eingeleitet. Weil keine umweltgefährlichen Stoffe, beispielsweise Öle oder Asbest, abgeladen wurden, liege keine Straftat vor, begründet Bebensee die Entscheidung. Einen Zusammenhang zwischen der illegalen Müllentsorgung und den wegen der Corona-Pandemie noch bis Mittwoch, 15. April, geschlossenen Wertstoffhöfen und Grüngutsammelstellen von Aha sieht Bebensee jedoch nicht. Es habe in den vergangenen Wochen nicht mehr Müllsünder gegeben. „Nein, da gibt es keine steigenden Zahlen“, sagt der KED-Leiter. Bereits vor der Corona-Pandemie habe es eine „erhebliche Zunahme von illegaler Müllentsorgung“ in ganz Deutschland gegeben, berichtet Wedemarks Gemeindesprecher Magnus Wurm. Die Verwaltung will Umweltsünder abschrecken und kündigt an, dass diese „mit empfindlichen Geldstrafen rechnen“ müssen. Wurms Angaben zufolge ist ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro möglich. Lesen Sie auch: Vermüllt die Wedemark? Gemeinde droht mit Anzeigen

