Ein polizeibekannter Mann hat am Mittwochabend seinen Nachbarn offenbar beleidigt und bedroht. Als die Beamten an dem Haus des Beschuldigten in der Wedemark eintrafen, stellten sie fest, dass der Randalierer zuvor Alkohol getrunken hatte. Ist er zudem ohne Führerschein Auto gefahren? Die Polizei ermittelt.