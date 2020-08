Wedemark

Weil er eine Familie aus Seelze auf der A 7 mit seinem Wagen fast in die Leitplanke drängte, wurde ein 57-Jähriger wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung am Amtsgericht Burgwedel zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt.

Um der Kollision mit dem Auto des Angeklagten Ende Dezember 2019 zu entgehen, musste die Fahrerin auf dem Standstreifen schließlich stark abbremsen. Die junge Mutter erlitt Druckschmerzen vom Gurt auf der Brust und ihre vierjährige Tochter ein sechs bis acht Zentimeter großes Hämatom auf der Stirn. Ihr Ehemann und die andere Tochter blieben unverletzt.

Sie seien auf dem Weg nach Hause von der Ostsee gewesen. In der Wedemark auf der A 7 habe sie versucht, den Angeklagten zu überholen, schilderte die Mutter vor Gericht. Das sei ihr erst auf dem mittleren Fahrstreifen gelungen, als der Angeklagte mit seinem Mercedes auf der linken Fahrbahn fuhr. „Dann wurden wir in Richtung Leitplanke abgedrängt“, sagte die Zeugin. Auf der rechten Spur schließlich habe sie angefangen abzubremsen und sei schließlich auf dem Standstreifen fast zum Stehen gekommen. „Wären wir komplett weiter geradeaus gefahren, wäre er uns in die Front gefahren“, zeigte sich die junge Frau vor Gericht überzeugt.

Zeugin: Angeklagter wäre fast in die Front gefahren

Das sah der Angeklagte jedoch ganz anders: Beim Einfahren in eine Baustelle habe die Zeugin ihn rechts überholt und sei vor ihm eingeschert. Vor ihm sei sie langsam gefahren, habe die Spur gewechselt und sei immer wieder vor ihm eingeschert. Beim zweiten Mal so scharf, dass er die Lichthupe betätigt habe. Dabei sei der Wagen der Zeugin nicht allein unterwegs gewesen, ihr Ehemann sei in einem weiteren Wagen mit ihr in der Kolonne gefahren.

Dieser Wagen stellte sich in der Verhandlung als der des Vaters der Zeugin heraus. Die junge Frau und ihr Ehemann betonten jedoch, dass der vorausgefahren sei. Ob nun einige Hundert Meter oder Kilometer, dazu machte das Paar unterschiedliche Angaben. Der Angeklagte hingegen blieb bis zuletzt bei seiner Version. Er habe seinen Sohn bei einem Autounfall verloren und habe daher Respekt vor dem Autofahren. „Der Vorwurf, dass ich andere Leute in die Leitplanke dränge, ist völlig absurd“, betonte er.

Richter Siebrecht glaubt beiden Zeugen

Das sah Richter Michael Siebrecht anders. „Im Ergebnis habe ich den beiden Zeugen geglaubt“, begründete er sein Urteil. Das Ehepaar aus Seelze habe keinen Anlass gehabt, jemanden ohne Grund anzuzeigen. Mit der schnellen Anzeige und einem Gerichtsverfahren hätten sie auch viel auf sich genommen, so der Richter weiter. Dabei stellte er jedoch nicht außer Frage, dass nicht vorab Fehler geschehen seien und die jungen Leute den Angeklagten vielleicht tatsächlich rechts überholt hätten. „Darüber haben Sie sich geärgert“, sagte er an den Angeklagten gewandt.

Siebrecht betonte, dass es für den 57-Jährigen hätte auch schlimmer kommen können. Wegen der Nähe zur Autobahn habe er als Richter viel mit solchen Fällen zu tun. „Dieser hier sticht raus“, sagte er. Schon während der Verhandlung hatte er angedeutet, dass auch eine Verurteilung wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr infrage gekommen wäre, was im minderschweren Fall immer noch eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bedeutet hätte. Der Fall sei im Grenzbereich. „Ich wollte den Schritt dann letztlich auch nicht gehen“, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Von Alina Stillahn