Die Hausarztpraxis in Resse ist zu – nach nicht einmal einem Jahr seit der Wiedereröffnung. Bürger aus dem Ort, die für ihre ärztliche Versorgung im Dorf lange gekämpft hatten, stehen derzeit vor verschlossener Tür. „Unsere Suche nach einem Arzt für Sie blieb leider erfolglos, aus diesem Grund wird der Praxisbetrieb in Resse bis auf Weiteres eingestellt“, steht auf einem Schild. Doch der promovierte Arzt Vitali Regan betont auf Nachfrage, dass die Schließung nur vorübergehend sei. Er suche intensiv nach einem Kollegen.

Die Ärztin, die Regan angestellt hatte, habe bereits zum 1. Oktober gekündigt. Warum, wisse er nicht, sagt der Mediziner, der im Sommer vergangenen Jahres eine Praxis in Schwarmstedt übernommen hatte und in Resse seit Anfang Februar die Zweitpraxis an der Osterbergstraße betrieb. Seit einigen Monaten habe er „ein Bein hier, ein Bein da gearbeitet“, sagt Regan. „Aber irgendwann ging es nicht mehr.“ Er habe alles gemacht, was er machen konnte, um an beiden Standorten die Patienten zu behandeln. Aber dauerhaft zwei Praxen allein zu betreuen, gehe nicht.

Regan : „Ein traumhafter Arbeitsplatz“

In den ersten Monaten nach der Eröffnung fehlten in Resse die Patienten. Doch die Zahl habe sich verbessert, sagt Regan. Es seien „deutlich mehr als noch im Sommer“. Die Patienten seien nicht der Grund für die Schließung der Praxis, betont der Mediziner.

Resser finden den Arzt zunächst nur noch in seiner Hauptpraxis in Schwarmstedt. Regan sucht derzeit nach einem neuen Allgemeinmediziner oder Internisten, der ihn unterstützt. „Ich hoffe sehr, dass es nicht so lange dauern wird.“ Er habe bereits Bekannte angesprochen, sei in den sozialen Netzwerken aktiv geworden und suche auch über die Kassenärztliche Vereinigung. Bisher habe er jedoch keine einzige Bewerbung erhalten. Warum niemand in das Wedemärker Dorf möchte, kann Regan nicht verstehen. Es sei „so ein traumhafter Arbeitsplatz“ in der Nähe von Hannover, sagt der Mediziner.

Bei der Praxiseröffnung verkündet ein Schild den Erfolg bei der Arztsuche. Diese läuft jetzt von Neuem an. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

BfR will bei Nachfolgersuche unterstützen

„Ich hoffe ja inständig, dass es schnell weitergeht“, sagt Margret Mahler, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Bürger für Resse ( BfR). „Wir waren ja alle ganz froh, als der Arzt da war.“ Der Verein hatte mit mehreren Aktionen bundesweit für Aufsehen gesorgt, unter anderem mit „Backen bis der Arzt kommt“ um einen neuen Mediziner geworben. Seit 31. Dezember 2017 fehlte die medizinische Versorgung in Resse. Der BfR will Regan jetzt bei der Suche nach einem Nachfolger unterstützen. Er habe den Vereinsaktiven bei einem Gespräch Ende der vergangenen Woche versichert, dass er „auf Biegen und Brechen die Praxis am Laufen halten“ möchte, sagt Mahler.

Mediziner will Praxis nicht endgültig schließen

Auch Ortsbürgermeister Jochen Pardey sichert dem Mediziner Unterstützung zu. Bei dem gemeinsamen Gespräch über die personellen Probleme sei man übereingekommen, „dass wir uns gemeinsam daran machen, diese zu lösen“, sagt der SPD-Politiker. Er sei recht zuversichtlich, dass die Resser das Problem – wie auch in der Vergangenheit – lösen werden. In dem Ort sei die Perspektive gegeben, die Praxis wirtschaftlich zu betreiben, sagt Pardey und verweist unter anderem auf Neubaugebiete, durch die das Dorf in Zukunft wächst.

Regan möchte nach eigenen Angaben die Praxis in Resse nicht definitiv schließen. Die ganze Technik bleibt in den Räumen. „Die Praxis ist sofort einsatzbereit“, sagt er.

