Oegenbostel

Einen Blick tief hinein in die Eiszeit, in das mächtige Geschiebe aus Sand und Steinen im Brelinger Berg: Dafür steht jetzt die Aussichtsplattform am Böschungsrand der Kiesgrube in Oegenbostel bereit. Mit der elften und letzten Station am Geo-Erlebnispfad hat die Gemeinde Wedemark die wohl spektakulärste für Besucher offiziell freigegeben.

Zu sehen ist unten die riesige Schmiegelt-Kiesgrube, in der die Bagger fahren und weiterhin Kies und Sand abbauen. Die umliegende Landschaft im Brelinger Berg öffnet sich nach den Seiten und jenseits des Weges, der von der Straße Am Hügel in Oegenbostel auf den eiszeitlichen Rundweg führt. „Dieser Gang lohnt sich auch für Menschen, die den Geopfad schon kennen“, schwärmt Bürgermeister Helge Zychlinski. „Elf Jahre nach der Eröffnung ist es höchste Zeit für diesen Abschluss.“ Die Kosten liegen bei rund 37.400 Euro. Davon tragen die Gartenregion Hannover und die Leader-Region der Europäischen Union gemeinsam gut 34.000 Euro, die Gemeinde Wedemark investiert 3400 Euro.

Erste Ideen gehen auf Hobby-Geologen zurück

Viele Jahre weiter zurück liegen die ersten Ideen. „Schon vor 1991, zur 1000-Jahr-Feier des Dorfes Oegenbostel, hatte Gotthelf Schwidurski eine kleine Stein-Ausstellung“, erinnert sich bei dem Ortstermin auf der Plattform die frühere Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde, Ursula Schwertmann. Sie hatte die Federführung für das Projekt. Mitte der Neunzigerjahre habe sie dann mit dem Oegenbosteler Hobby-Geologen auf einer Rundtour weitere Ideen gesammelt.

Ansässige befürchteten Besucherstrom

Frank Nordiek und Wolfgang Buntrock vom Büro LandArt in Hannover entwickelten das Konzept für den Erlebnispfad sowie die einzelnen Stationen und sorgten für die technische Ausführung. Der Brelinger Landschaftsarchitekt Joachim von Kortzfleisch hatte sie bei den ersten konkreten Überlegungen dazu mit ins Boot geholt. Im Jahr 2007 bekamen Ortsrat und Realverband das Projekt auf den Tisch. „Die hatten erst Angst, dass ganze Busladungen mit Besuchern kommen würden“, weiß Schwertmann noch. „Aber die Leute haben gemerkt, so schlimm wird das gar nicht.“ Das Vorhaben zog sich allerdings hin, auch die Sicherung von Grundstücken und Wegerechten nahm Zeit in Anspruch.

2009 wurde der Pfad, realisiert im Rahmen der Gartenregion Hannover, eröffnet und nun abgeschlossen mit der technisch schwierigsten Station. Sie steht auf vier Säulen und ist zusätzlich über auskragende Eisenträger statisch auch nach hinten auf festem Grund verankert. Die Plattform steht auf einer Fläche des Realverbandes. „Selbst wenn die Grubenböschung, etwa bei Dauerstarkregen abrutschen würde, bliebe die Aussichtsplattform stehen“, verdeutlicht Zychlinski die Standfestigkeit. Die Familie Schmiegelt habe dieser Konstruktion auf ihrem Boden zugestimmt und gebe damit insgesamt drei Stationen am Geopfad einen Platz auf ihren Grundstücken – das sei nicht selbstverständlich, lobte der Verwaltungschef.

Gemeinde plant kleinen Imagefilm

Die Aussichtsplattform wird noch beschildert, die bisherigen Info-Schilder an den anderen Stationen werden außerhalb der Saison überarbeitet. Antonia Hingler, als Wirtschaftsförderin auch für Naherholung in der Wedemark zuständig, plant zuversichtlich die nächste Besuchersaison am Brelinger Berg. Die jüngste sei mit ausgefallenen Führungen angesichts des Corona-Einbruchs gebeutelt worden, zurzeit wäre der Pfad aber gut frequentiert. Ein kleiner Imagefilm soll künftig für den Geologischen Erlebnispfad über die Gemeindegrenzen hinaus werben.

Von Ursula Kallenbach