Brelingen

Landschaftsfotografie ist keine Schönwetterfotografie. Jahreszeiten und ständig wechselnde Witterung können Abwechslung und Spannung in die Bilder bringen. Oliver Hoffmann, Fotograf aus Brelingen, macht beim Spazierengehen spontane Landschaftsaufnahmen.

Das Prozedere ist immer gleich: gehen, schauen, stoppen. Ein Motiv festzuhalten, braucht dann aber Zeit, Ruhe und Muße. Fotografie erfordert neben einem guten Gefühl für Bildkomposition auch Ausdauer. Licht und Wetter ändern sich nicht nur im Laufe des Tages, sondern auch im Verlaufe des Jahres.

Vielfalt der Natur inspirieren Fotografen

Diese Vielfalt der Natur zeigt Oliver Hoffmann mit seinen beeindruckenden Aufnahmen. Bei seiner Ausstellung in Brelingen sind ab Sonnabend, 27. November, unter dem Titel „Stop & Go“ unter anderem Motive aus seinem Kalender „Am Brelinger Berg 2022“ zu sehen. Die Vernissage beginnt am Sonnabend um 17 Uhr in der Brelinger Mitte, Marktstraße 1.

„Brelinger Riese“ im Nebel

Zu sehen ist dann auch der „Brelinger Riese“ im Nebel, ein wichtiges Wahrzeichen der Gemeinde. Autorin Maria Eilers liefert Erläuterungen zu den Fotos.

Für Besucher gilt die 2-G-Regel. Die Ausstellung kann auch bei der traditionellen Aktion „Keks & Kunst“ am ersten Adventssonntag, 28. November, besichtigt werden. Bei dem Projekt backen Wedemärkerinnen und Wedemärker ihre Lieblingsweihnachtskekse und bieten diese dann zum Verkauf an.

Auf Anfrage sind zudem spätere Besuche der Ausstellung möglich.

Von Fiona Lechner