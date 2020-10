Wedemark

In der Gemeinde plant die Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich – kurz Kibis – gemeinsam mit der Freiwilligenagentur Wedemark eine neue Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Autismus.

Menschen mit frühkindlichem Autismus haben es nicht leicht in dieser Welt, heißt es von Kibis weiter. „Deren Eltern und Familienangehörige leben zwischen zwei Welten und sind jeden Tag mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert.“

Informationen und Austausch stehen im Vordergrund

Deshalb soll eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Autismus gegründet werden. Die Teilnehmer sollen es sich selbst und ihren Kindern ermöglichen, trotz aller Schwierigkeiten glücklich miteinander zu leben. Informationsaustausch, Reden über Alltagssorgen, das Suchen nach neuen Wegen, um Probleme zu lösen, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten und Aufklärungsarbeit sollen Inhalt der neuen Gruppe sein. Alle die mitmachen möchten, sind in der Gruppe willkommen.

Interessierte können sich bei Kibis montags von 14 bis 16 Uhr in der Außenstelle Wedemark unter Telefon (05130) 9743141 oder in Hannover unter Telefon (0511) 666567 am Montag, Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr und am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr melden.

