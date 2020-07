Elze

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Elze ein Zustellfahrzeug der Post im Vorbeifahren gerammt. Der Verursacher flüchtete. Zeugen konnten gegenüber der Polizei lediglich die Marke und Farbe des Fahrzeugs nennen.

Ein 20-jähriger Mitarbeiter stellte um 15.10 Uhr Sendungen an der Straße Weidegrund zu. Dafür stellte er das Elektrofahrzeug am linken Fahrbahnrand ab und ging zu dem Gebäude der Empfänger. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, sah er ein Auto an dem Post-Fahrzeug vorbeifahren. Zudem hörte der Mitarbeiter, so schilderte er es der alarmierten Polizei, ein kratzendes Geräusch. Der Mann stellte einen Schaden an der rechten Seite des Wagens fest. Zwei weitere Zeugen beobachteten den Zusammenstoß und schilderten den Beamten, dass ein roter Skoda City Go den Unfall verursacht habe. Keiner der Leute am Ort des Geschehens konnte jedoch das Kennzeichen ablesen. Zudem liegen den Ermittlern keine Informationen zu dem oder der Fahrerin vor.

Der Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der rote Skoda an der linken Fahrzeugseite deutliche Schäden aufweisen muss.

Die Ermittler bitten weitere Zeugen, sich im Wedemärker Polizeikommissariat zu melden – unter Telefon (05130) 9770.

Von Julia Gödde-Polley