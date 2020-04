Autobahn 7: Lastwagenfahrer kommt bei Auffahrunfall ums Leben

Hannover/Mellendorf

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 7: Dort sind am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Berkhof aus bislang ungeklärter Ursache zwei Lastwagen aufeinandergeprallt. Wie die Polizei mitteilt, ist einer der beiden Lastwagenfahrer bei dem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Er war zuvor durch die Wucht des Aufpralls im Führerhaus eingeklemmt worden. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers konnte ihm nicht mehr helfen.

Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen war die A7 in Fahrtrichtung Hamburg an der Unfallstelle zunächst komplett blockiert. Schon kurze Zeit nach dem Zusammenprall der LKW hatte sich demnach auch ein vier Kilometer langer Stau gebildet. Laut Polizei war die Strecke in Richtung Hamburg zwischenzeitlich gesperrt. Derzeit werde der Verkehr jedoch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, teilt die Polizei über den Nachrichtendienst Twitter mit.

Anzeige

Über den genaueren Gesundheitszustand des zweiten LKW-Fahrer und über die Unfallursache gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen. Die Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Polizei rät Autofahrern, das Gebiet rund um die Unfallstelle auf der A7 weiträumig zu umfahren und auch die A 352 in Richtung der Anschlussstelle Mellendorf zu meiden.

Mehr erfahren Sie in Kürze

Lesen Sie auch:

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez