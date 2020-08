Die DLRG-Ortsgruppe Wedemark kümmert sich um neuen Nachwuchs an Rettungsschwimmern. Für die Ausbildung haben die Schwimmer das Gelände am Altwarmbüchener See genutzt. Nicht nur dort sind die Ehrenamtlichen in den Sommermonaten im Einsatz und wachen über die Badegäste.