Die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark hat bislang 30 Exemplare der sogenannten Wundertüten gepackt. Die Tüten werden nicht geliefert. Interessierte können sich die mit diversen Inhalten gefüllten Beutel in der Kunstschule, Am Mühlengraben 19 in Bissendorf, während der Bürozeiten abholen. Die Schule ist montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und zusätzlich dienstags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die Schule ist zudem mit ihrer Homepage oder einem Instagram-Auftritt in den Medien vertreten, telefonisch erreicht man das Büro unter der Telefonnummer (05130) 5570. Die Wundertüten kosten nichts, aber über eine kleine Spende würde sich die Kunstschule freuen.