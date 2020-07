Wennebostel

Bald sollen im Baugebiet Südlich Ostlandstraße in Wennebostel Wohnhäuser entstehen. Doch zuvor gehörte das Areal Archäologen. Und die Experten haben bei Routineuntersuchungen gleich mehrere historische Relikte entdeckt: Das Team der Firma ArcheoFirm legte auf der Fläche zwei Urnen, vermutlich aus der Bronze- oder Eisenzeit, zwei Keramikschalen als Grabbeigaben, zwei Feuerstellen und eine weitere Keramikscherbe im Baugrund frei. Bei der Gemeinde Wedemark sind die historischen Funde schon länger bekannt. Die Verwaltung hielt die Information aber bislang bewusst aus der Öffentlichkeit zurück. Das Rathaus verwies als Begründung darauf, dass Hobbyarchäologen auf den Plan gerufen werden könnten.

Jetzt, nachdem die Fundstellen bereits wieder zugeschüttet wurden, freut sich die Gemeinde, diese Entdeckungen präsentieren zu können. „Das ist eine wirklich tolle Geschichte“, sagt Ute Dela Bursi von der unteren Denkmalschutzbehörde der Gemeindeverwaltung. Sie ist im Team Bauplanung und Bauaufsicht auch für Archäologie zuständig. „Das ist ein Routinevorgehen bei der Erschließung neuer Baugebiete“, erklärt sie die archäologischen Arbeiten im Bereich südlich der Ostlandstraße in Wennebostel. Auch in anderen bisherigen Baugebieten im Gemeindegebiet seien solche Untersuchungen durchgeführt worden. Die Arbeiten in Wennebostel sollen auf das Projekt keinen Einfluss haben. „Die Untersuchung des Geländes und die Bergung der Fundstücke verzögern das Bauvorhaben nicht“, sagt Dela Bursi. So ein Vorgehen werde bereits bei der Ablaufplanung terminiert.

Wie bedeutsam und besonders die Funde wirklich sind, das ist aktuell noch unklar. Die Gegenstände sind jetzt in den Händen des Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. Dort beurteilen Experten die gefundenen Relikte, berichtet Gemeindesprecher Ewald Nagel.

Das ist das Baugebiet Südlich Ostlandstraße in Wennebostel

Archäologe sucht nach Auffälligkeiten im Boden

Die beauftragte Firma ArcheoFirm orderte für die Grabungen zunächst den Bagger einer Tiefbaufirma, der mehrere Streifen Mutterboden und eine Zwischenbodenschicht über die ganze Länge des Baugebiets abtrug, berichtet der Rathaussprecher. Anschließend machte sich Archäologe Attila Kis in diesen Untersuchungsabschnitt auf die Suche nach Auffälligkeiten im Boden. „Es sind Verfärbungen des Untergrundes, die auf menschliche Spuren hindeuten“, erklärt Kis seine Taktik. „Eine Feuerstelle ist meist dunkler. Auch wenn Löcher gegraben wurden, sind die erfahrungsgemäß mit andersfarbiger Erde aufgefüllt.“ Der Fachmann ging Stück für Stück vor – und die akribische Arbeit hatte Erfolg.

Dies sei eine der ersten Siedlungsspuren an diesem Ort, sagt der Bissendorfer Hobbyhistoriker Cord Knibbe. Quelle: Ursula Kallenbach

Landesamt für Denkmalpflege untersucht Funde weiter

Er legte alle Funde frei, vermaß sie und hielt sie maßstabsgetreu auf Millimeterpapier fest. Im Anschluss bargen die Experten die Entdeckungen: Mitsamt der umgebenden Erde hoben Kis und seine Kollegen die Funde aus dem Boden und transportierten sie ab. „Zwischengelagert werden die Entdeckungen beim Landesamt für Denkmalpflege“, heißt es von der Gemeinde. Dort würden Fachleute die tatsächlich historische Bedeutung prüfen und gegebenenfalls weitere Untersuchungen der Fundstücke starten.

Vor Ort in Wennebostel hätten die Archäologen den Suchradius noch einmal um jeweils zehn Meter erweitert. „So gingen sie sicher, keine Relikte aus der Vergangenheit zu übersehen“, berichtet Nagel über die Arbeiten. Nach jetzigen Standards könne man davon ausgehen, dass auf dem Baugebiet nichts Bedeutendes aus der Geschichte mehr im Boden sei, sagt Experte Kis.

Hobbyhistoriker Knibbe : Gegenstände deuten auf frühe Besiedlung

„Hier ist die Besiedlung der Wedemark zu sehen, das ist von Menschenhand, wenigstens 2000 bis 2500 Jahre alt“, sagt Cord Knibbe. Zwei Wochen hörte der Bissendorfer Hobbyhistoriker die Baggergeräusche schon in seinem Haus Am Mühlenberg nahe der Fundstelle, dann schaute er nach. „Hier auf dem Krähenberg wurde damals gesiedelt, es war eine weite, überschaubare Fläche.“ „Das ist alles unwiederbringlich“, stellt Knibbe fest. Er selbst gilt, nun im 85. Lebensjahr, als Urgestein Bissendorfs. Selbstverständlich weiß er zu sagen, welchen Familien der Grund und Boden zuletzt gehörte, der jetzt Baugebiet wird. Aber zwischen Steinzeit und heute sei dies, so Knibbe, lange das Gebiet der Vögte von Bissendorf und der Celler Herzöge gewesen. Und diese Herrschaft habe die Amtsvogtei Bissendorf mit ihrem heute noch erhaltenen Ortskern geprägt.

Alles, was gefunden wurde, ist von Archäologen dokumentiert worden und kann ausgewertet werden. Quelle: Ursula Kallenbach

Bau für Wohngebiet soll im August starten

Die Verwaltung berichtet, dass nicht zum ersten Mal historische Funde auf Gemeindegebiet entdeckt worden sind. Vor einigen Jahren seien bei einer archäologischen Untersuchung an der Lindenstraße in Wennebostel, nur knapp 300 Meter nordöstlich der jetzigen Fundstelle, Hinweise auf die Siedlungsgeschichte dokumentiert worden. Das Landesamt für Denkmalpflege habe, so berichtet es Dela Bursi, deshalb die Untersuchung des mehr als 4000 Quadratmeter großen Baugebiets zur Auflage gemacht.

Und bald sollen wieder Bagger anrücken: „Der eigentliche Arbeitsbeginn für das neue Wohngebiet in Wennebostel ist für Anfang August geplant“, sagt die Mitarbeiterin von der Verwaltung. „Jetzt, nachdem die Fundstellen wieder zugeschüttet wurden, steht den eigentlichen Erschließungsarbeiten nichts mehr im Weg.“

Von Julia Gödde-Polley und Ursula Kallenbach