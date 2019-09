Wedemark

Führung über den Campus, Gespräche über Schulformen, Besuch der Jugendhalle und ein Rundgang im Moorinformationszentrum: Erstmals hat Royes Bürgermeister Pascal Delnef mit einer Delegation aus der nordfranzösischen Partnerstadt die Gemeinde Wedemark besucht.

Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns präsentierte den Gästen die Räume und legte die Arbeit der Jugendpflege dar. Der Bürgermeister aus Roye betonte die Wichtigkeit der Jugendarbeit, um soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Das unterstütze auch die internationale Zusammenarbeit.

Gruppe schaut sich Freibad und Eishalle an

Zudem schaute sich die Gruppe im Mellendorfer Freibad um. Es gab ein Gespräch mit Betreiber Ingo Haselbacher zu den Herausforderungen, privat ein Freibad zu unterhalten. Delnef stellte die Situation in Roye dar und das System der öffentlichen Zuschüsse in Frankreich. Dann führte Haselbacher die Besucher in die Eishalle, wo das erste Training auf frischem Eis stattfand.

Auch mit dem Komitee für kommunale Partnerschaften in der Wedemark gab es eine gemeinsame Zusammenkunft. Dabei äußerten die französischen Gäste den Wunsch, den Austausch der jeweiligen Chöre voranzutreiben. Auch die IGS Wedemark wünscht sich einen Austausch, der aufgrund der unterschiedlichen Schulstrukturen zunächst auf Basis von Freundschaften per Brief, E-Mail oder Whatsapp entstehen könnte.

Unterschiedliche Gruppen wollen Kontakt aufbauen

Weitere Begegnungen wie beispielsweise von Jugendlichen oder des Harmonie-Orchesters wurden ebenfalls besprochen – und die Partner waren sich einig, auch dort künftig verstärkte Anstrengungen zu unternehmen. Verknüpfungen mit dem Mehrgenerationenhaus sollen starten. Mehr Kontakt in schriftlicher Form möchten ebenfalls die Bogenschützen zu Jugendlichen in Roye aufbauen.

Außerdem hegen die Senioren den Wunsch, sich künftig mit den französischen Partnern auszutauschen. Darüber hinaus wollen die Basketballer aus der rund 4700 Einwohner zählenden Gemeinde in Nordfrankreich den Kontakt wieder aufleben lassen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier