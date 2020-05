Ein kurioser Einbruch beschäftigt die Polizei Wedemark. Ein Mountainbike ist aus einem Hausflur verschwunden, die Bewohner konnten einen Mann in den Räumen festhalten. Doch der Beschuldigte bestreitet den Diebstahl.

War die Tür nicht richtig geschlossen oder ist der Mann anders in das Haus gekommen? Die Ermittler konnten an der Haustür des Gebäudes in Mellendorf keine Aufbruchspuren finden. Quelle: Jan Woitas/dpa (Symbolbild)