Bissendorf

„Im Lockdown war der Foodtruck unser Joker“, sagt Malte Sievers. Der 34-jährige Koch und seine Partnerin Heli Huttunen sind seit 2019 mit dem Foodtruck „Helis Kitchen“ in der Wedemark unterwegs und bieten vor allem Burger an. Während des Lockdowns stellten sie das Gefährt meistens in Bissendorf auf, wo die beiden gemeinsam leben.

Das Paar hat sich kennengelernt, als die gebürtige Finnin Huttunen ein Jahr in Deutschland verbrachte. Eigentlich wollte sie durch das Land reisen und sich ihren Aufenthalt mit Aushilfsjobs finanzieren. Aber als sie Sievers über einen gemeinsamen Freund kennenlernte, sei mit Reisen nicht mehr viel gewesen, erzählt der 34-Jährige mit einem Schmunzeln.

Heli Huttunen und Malte Sievers haben zusammen zwei Kinder. Quelle: Leona Passgang

Flexibilität mit dem Foodtruck

Inzwischen hat das Paar zwei Kinder – und Huttunen viele Jahre Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. 2014 machte Sievers sich mit seinem eigenen Restaurant, dem „Beef and Reef“ in Hannovers Südstadt, selbstständig. Der Foodtruck sei eigentlich eine Schnapsidee gewesen. „Wegen der Kinder fiel Heli im Spätbetrieb im ,Beef and Reef‘ aus, mit einem Truck sind wir flexibel“, erklärt Sievers.

Fünf Jahre nach der Eröffnung seines Restaurants kam der Foodtruck hinzu. „Das war ein Postauto. Ich habe es drei Monate lang selbst ausgebaut“, sagt Sievers. In der Wedemark hätten sie mit „Helis Kitchen“ ein Alleinstellungsmerkmal, die meisten anderen Foodtrucks seien Imbiss- oder Hähnchenverkaufsstände. Sievers und Huttunen machen hauptsächlich Burger, allerdings würden sie immer mal wieder etwas Neues ausprobieren und regelmäßig ihre Karte wechseln.

Ihr aktuelles Menü bei Instagram

Neben Burgern hat Helis Kitchen beispielsweise auch Falafel im Angebot. Quelle: Privat

„Fast alle Burger, die wir haben, bieten wir auch vegetarisch oder vegan an“, erklärt Huttunen. Aktuell würden sie allerdings eher Caterings machen. „Die meiste Werbung bekommen wir über Mundpropaganda“, sagt die 33-Jährige. Ihr aktuelles Menü und ihren Standort posten sie regelmäßig auf ihrer Instagram-Seite @helis.kitchen.

„Helis Kitchen“ sei bei der Suche nach einem möglichst neutralen Namen zustande gekommen. „Heli“ sei nicht nur Huttunens Vorname, sondern erinnere zusammen mit „Kitchen“ auch an die berühmte amerikanische Kochsendung „Hell’s Kitchen“ mit dem britischen Sternekoch Gordon Ramsay. „Mit dem Namen können wir alles ausprobieren und anbieten“, sagt Sievers.

Idee von einem zweiten Foodtruck

Bisher macht das Paar den Straßenverkauf hauptsächlich in Bissendorf, aber die Idee zu expandieren stehe im Raum. „Wir denken aktuell über einen zweiten Foodtruck oder einen kleinen Laden nach“, sagt Sievers, der in der Wedemark aufgewachsen ist. Noch haben die beiden keine Angestellten für ihren Foodtruck, aber bei einer Erweiterung von „Helis Kitchen“ könnte das einer der nächsten Schritte sein.

Von Leona Passgang