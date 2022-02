Bissendorfer können noch bis 1. März Müll sammeln

Bissendorf

So richtig passte der Auftakttermin zum Müllsammeln über zehn Tage den Bissendorfern offensichtlich nicht – zu stürmisches Wetter, mit Corona und Abstand und ohne Trecker – macht das Spaß? Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann rätselte am Sonnabend, weshalb sich so gar niemand zu ihr gesellte. Pünktlich gegen 13 Uhr stand sie am S-Bahnhof und wartete auf ehrenamtliche Mitstreiter, zunächst dringend auf die eigene Mannschaft des Verschönerungs- und Naturschutzvereins Bissendorf (VNV).

Für den Verein organisiert Brakelmann als Schriftführerin die Aktion, die wegen Corona-Auflagen statt zur großen gemeinschaftlichen Flurreinigung zum Sammeln in Eigenregie aufruft, beliebig an zehn Tagen. So kann in diesem Aktionszeitraum jede und jeder Bissendorfer einzeln beim Hundespaziergang oder mit Partnern, Freunden oder in kleinen Gruppen den Ort von herumliegendem – oder jetzt mehr fliegendem – Unrat an Wegen, in Büschen und Hecken befreien. Brakelmann blieb zum Start allein, aber auf dem Rückweg leuchteten ihr auf der anderen Seite der Bahnanlage dann doch noch rote Säcke entgegen, und – da waren sie doch, ihre Vereinsaktiven.

Na also: Da stößt Susanne Brakelmann (von links) doch noch auf ihre fleißigen Vereinsaktiven Martin Schilberg, Rainer Finkendey und Bianca Reinitz. Quelle: Kristin Haberland

Erste Grundschulklassen unterwegs

„Von der Grundschule Bissendorf waren schon Klassen unterwegs, und jetzt in der Woche wollen noch mal Schulkinder gehen“, berichtete Brakelmann außerdem. Sie hat keinen Zweifel, dass die roten Müllsäcke beim VNV noch in großer Zahl nachgefragt werden. Der Verein gibt sie an Interessierte ab unter Telefon (0177) 2660873 bei Bianca Reinitz oder (0176) 72834956 bei Anja Löbbecke. Zentrale Sammelstelle für die gefüllten Müllsäcke ist am Dienstag, 1. März, nachmittags der Parkplatz an der Scherenbosteler Straße, letzte Einfahrt vor der Gärtnerei Klipphahn rechts. Der Abfallentsorger Aha holt die Säcke am Folgetag ab.

Von Ursula Kallenbach