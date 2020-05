Wedemark

Sie sollten mal das Programm der Theatertage zeigen. Doch jetzt hat die Verwaltung die Flyer der Kulturveranstaltung zu Vasen umfunktioniert – mit einfacher Falttechnik.

„Wir brachten es nicht übers Herz, alle Flyer in den Papiermüll zu schmeißen und so entstand das Projekt“, sagt die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Angela von Mirbach –frei nach dem Motto „Blühendes Theater“.

Anzeige

Die Künstlerin Mansha Friedrichs aus Hannover entwickelte eine Faltanleitung, mit der aus dem Programmflyer der Theatertage ein Blumentopf oder eine kleine Blumenampel gefaltet werden könne, erklärt von Mirbach weiter.

Weitere HAZ+ Artikel

Mit ein wenig Falttechnik werden aus den Flyern kleine Vasen. Quelle: Ewald Nagel/Gemeinde Wedemark

Für den virtuellen Startschuss der Kulturreihe im zweiten Jahr bastelte das Kulturteam 400 kleine Blumenbecher. Damit es möglichst viele bunte Vasen in der Wedemark gibt, können interessierte Bürger auch selbst basteln. Die Verwaltung stellt dafür Tüten mit dem Material bereit. Diese können sich Wedemärker im Treibhaus des Kulturvereins Brelinger Mitte, am Mehrgenerationenhaus in Mellendorf und am Bürgerhaus in Bissendorf abholen – und mit dem Falten starten.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Gemeinde einen Plan B für die zweiten Theatertage entwickeln. Statt Live-Auftritten sollen zu den jeweils im Vorfeld geplanten Terminen kleine Filme auf dem Youtube-Kanal der Verwaltung verfügbar sein.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley