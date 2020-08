Elze/Mellendorf

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) hat die nächsten Blutspendetermine in der Wedemark festgelegt. Die Ehrenamtlichen erwarten Blutspender gemeinsam mit Mitarbeitern des Blutspendedienst NSTOB am Mittwoch, 9. September, in Elze. Von 15.30 bis 19.30 Uhr stehen die Türen der Grundschule, Am Gutshof, offen.

Wenige Tage später, am Freitag, 18. September, werden Spender in der Grundschule Mellendorf zum Aderlass gebeten. Gesunde Menschen sind in den Räumen an der Straße Am Roye Platz 3 von 16 bis 19.30 Uhr willkommen. Eine weiterer Spendentermin ist bereits für den Oktober geplant: Am Montag, 19. Oktober, öffnet die Mehrzweckhalle in Bissendorf zum Aderlass – von 15.30 bis 19.30 Uhr.

Anzeige

Bei allen Blutspenden gelten aufgrund der Corona-Pandemie die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Spender müssen mindestens 18 Jahre alt sein und mehr als 50 Kilogramm wiegen. Die Altersgrenze für wiederholte Spenden liegt bei 72 Jahren. Wer zum ersten Mal zum Aderlass kommt, darf nicht älter als 64 Jahre sein. Alle Spender müssen bei den Terminen ihren Personalausweis und möglichst ihren Spenderausweis mitbringen.

Weitere HAZ+ Artikel

Wie oft bei Menschen Blut abgezapft werden darf, ist streng reglementiert: Männer können innerhalb von zwölf Monaten sechsmal zur Blutspende erscheinen. Bei Frauen ist nur viermal im Jahr eine Blutspende möglich, heißt es vom NSTOB. Weitere wichtige Informationen rund um die Blutspende sowie alle Fragen und Antworten zu dem Thema erhalten Interessierte im Internet auf www.blutspende-leben.de.

Von Julia Gödde-Polley