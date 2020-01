Bissendorf

Nach dem Feuer an einem Tor einer Werkstatt in Bissendorf am Wochenende gehen die Ermittler davon aus, dass dort Unbekannte gezündelt haben. Polizisten hatten den Brand in der Nacht zu Sonnabend um 2.15 Uhr an der Straße Langer Acker entdeckt und die Flammen mit einem Feuerlöscher erstickt. Das Rolltor wurde durch die Flammen beschädigt. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 5000 Euro.

Experten der Kriminalpolizei untersuchten die Einsatzstelle am Montag. Dort fanden sie Hinweise darauf, dass Unbekannte den Brand gelegt haben.

Weitere mutmaßliche Brandstiftung im Januar

Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht zu Sonnabend etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Derweil prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang zu einem nächtlichen Feuer ein Wochenende zuvor gibt. An der Straße Zöllners Garten hatten am 5. Januar um 3.35 Uhr Müllcontainer gebrannt und eine Lagerhalle in dem Gewerbegebiet beschädigt. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley