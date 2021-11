Hellendorf

Der Hellendorfer Bücherwagen ist nach einer Sanierung zurück an seinem angestammten Platz vor der Grundschule. Rund 3000 Buchtitel gibt es im Inneren des literarisch-sozialen Treffpunkts auf Rädern, darunter sind viele Kinder- und Jugendbücher.

Den ausrangierten Bauwagen hatten Hellendorfer 2011 auf dem damaligen Bauhofgelände der Gemeinde in Mellendorf entdeckt – und ihn für ihre Zwecke umfunktioniert. Der Holzwagen zog, nachdem er an Ort und Stelle renoviert worden war, auf den Stellplatz in Hellendorf um. Der von der Kunstschule Wedemark auffällig bunt gestaltete Bücherwagen, in dem es kostenlose Literatur gibt, wurde ein Erfolg im Dorf.

Doch nach fast zehnjähriger Nutzung wurde eine Sanierung notwendig: Es tropfte Wasser durch das Dach, der Boden war durchgefault. „Man hatte fast den Eindruck, das wird nichts mehr“, berichtete Heiner Peterburs, einer der Mitbegründer der Hellendorfer Bücherinitiative. Doch weil das Team tatkräftige Unterstützung bei der Instandsetzung bekam, konnte der als Bauwagen gerettet werden..

Bauwagen war monatelang Baustelle

„Ein klarer Fall von Netzwerkarbeit“ sei die Sanierung gewesen, sagte Daniel Diedrich von der Freiwilligenagentur Wedemark im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf, bei der Präsentation an der Grundschule. Auf einem Stellplatz neben dem MGH am Gilborn hätten handwerklich erfahrene Ehrenamtliche der Bürgerinitiative Offene Kulturwerkstatt Wedemark (BOK) und des Repair Cafés Wedemark den Anhänger monatelang ausgebessert. „Die Sanierung hat wegen der ehrenamtlichen Arbeit nur circa 950 Euro gekostet; mit Spenden von rund 1050 Euro wurden die Kosten gut aufgefangen“, berichtete Peterburs.

Kleines Gastgeschenk zur Renovierung: Der Hellendorfer Bücherwagen als Vogelhäuschen. Quelle: Ursula Kallenbach

Als kleines Geschenk zur Neueröffnung brachte Diedrich einen hölzernen Bücherwagen im Miniaturformat mit. Der Nachbau, der als Vogelhäuschen dient, wurde in der JVA Celle gefertigt. Ein zweites Exemplar werden die Besucher künftig am Mehrgenerationenhaus finden.

Die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark hat dem renovierten Bücherwagen neben einem Anstrich auch Figuren spendiert. Quelle: Ursula Kallenbach

„Der Bücherwagen ist in frischen Farben und mit saniertem Innenleben sicherlich für weitere zehn Jahre nutzbar“, hofft Peterburs. Der Büchertreff sei weiterhin Teil des Unicef-Projekts zur Stärkung der Kinderrechte, das kommunenweit seine Zeichen mit Skulpturen gesetzt hat. Die Kunstschule Wedemark ist dabei federführend und hat erneut die Außenwände des Bücherwagens gestaltet. Mehrere Wedemärker Firmen und Einzelpersonen hätten mit Sach-oder Geldspenden zum Gelingen beigetragen, so Peterburs.

Bücher mitnehmen – kostenfrei und mitten im Ort

Ute Gödecke (von links) und Ute Halberstadt engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich in dem Hellendorfer Bücherwagen. Quelle: Ursula Kallenbach

Ute Gödecke und Ute Halberstadt, die sich seit Jahren ehrenamtlich im Hellendorfer Bücherwagen engagieren, sind froh über die neue, helle Ausleuchtung, die alle Bücher in den Regalen links und rechts gut in den Blick rückt. Dass ihnen die Buchtitel ausgehen könnten, befürchten sie nicht; eher sind Bücher übrig, die dann an mehrere öffentliche Bücherschränke in anderen Ortsteilen weitergereicht werden.

Der Hellendorfer Büchertreff ist freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr bei jedem Wetter geöffnet. Das kostenfreie Angebot, das ohne Ausweis funktioniert, richtet sich an große und kleine Leserinnen und Leser. Wer ein Buch aussucht, kann es einfach mit nach Hause nehmen, lesen und zurückbringen. Möglich ist auch, ein anderes Buch dafür ins Regal zu stellen.

Von Ursula Kallenbach