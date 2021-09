Wedemark

Schon früh am Wahlabend hatte sich dieses Ergebnis abgezeichnet. Amtsinhaber Helge Zychlinski (SPD) konnte selbst in den sonst von der CDU dominierten Dörfern der Wedemark deutlich punkten. Der 42-Jährige lag am Ende in nahezu allen großen Wahlbereichen vorn. CDU-Gegenkandidat Marco Zacharias setzte nur in Meitze und Gailhof eine beachtliche Marke – mit jeweils knapp 70 Prozent der Stimmen.

Er hat die Protestler gegen das neue Industrie- und Gewerbegebiet hinter sich gebracht. Und das, obwohl seine Partei die Entscheidung dafür im Rat mitgetragen hatte. Offenbar hatte sich damit aber nur Zychlinski persönlich zahlreiche Feinde gemacht. Für Zacharias reichte das nicht aus.

Die CDU braucht einen bekannten Wedemärker mit Format

Es war absehbar, dass der CDU-Kandidat nicht all jene Stimmen auf sich versammeln wird können, die Grünen-Kandidat Michael Papke vor zwei Wochen erhielt. Dennoch ist das Ergebnis des jungen Langenhageners Zacharias in der verschworenen Gemeinde Wedemark beachtlich. Die CDU muss aber nun nach drei Wahlniederlagen in Folge bei der Bürgermeisterwahl in der einst schwarz dominierten Gemeinde ihre Strategie hinterfragen. Womöglich sollten die Christdemokraten künftig mit einem bekannten Wedemärker oder einer Wedemärkerin ins Rennen gehen, die vom Format ähnlich wie Zacharias taugen, aber eben nicht den Auswärtigen-Malus mitbringen. Die christdemokratischen Nachbarn in Burgwedel haben das am Sonntag – wenn auch knapp – erfolgreich vorgemacht.

Ein kleiner Kratzer an Zychlinskis starkem Ergebnis bleibt

Zychlinski dagegen, der überdeutlich mit „Der Wedemärker“ warb, hat sich mit dem starken Wahlergebnis ein solides Fundament für eine zweite Amtszeit gesetzt. Spätestens jetzt kann er ganz aus dem übergroßen Schatten seines Vorgängers Tjark Bartels treten. Für seine politische Arbeit genießt er Wertschätzung auch über die Parteigrenzen hinweg – das hat sich nicht zuletzt an der Zusammenarbeit in der Großen Koalition gezeigt. Aber kleine Kratzer aus Meitze und Gailhof bleiben dann doch. Zychlinski muss nun jene Verprellten wieder zurückgewinnen und neues Vertrauen aufbauen.

