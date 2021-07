Mit Helge Zychlinski (SPD), Marco Zacharias (CDU) und Michael Papke (Grüne) treten drei Kandidaten am 12. September zur Bürgermeisterwahl in der Wedemark an. HAZ und NP holen die Bewerber aufs Podium – beim Wahlforum am Mittwoch, 28. Juli. Leserinnen und Leser können vorab Fragen stellen und auch selbst live dabei sein.