Noch ist er nur der Kandidat des Vorstandes, doch das soll sich mit dem Mitgliederentscheid voraussichtlich im März ändern: Marco Zacharias soll bei der Kommunalwahl am 12. September für die CDU Wedemark das Bürgermeisteramt erobern. Der 31-Jährige, der für die CDU-Landtagsfraktion arbeitet, hat als Ratsmitglied und Stadtverbandsvorsitzender in Langenhagen politische Erfahrungen gesammelt.

Zacharias führte bis 2013 den CDU-Stadtverband Langenhagen

Befragt nach drei konkreten Bereichen, die seiner Meinung nach unter Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) falsch liefen, nannte Zacharias bei seiner Vorstellung am Freitagabend nur zwei Aspekte: Die digitale Verwaltung funktioniere nicht, ebenso sei es bei der Digitalisierung der Schulen. Zu heftig kann der 31-Jährige den Amtsinhaber aber ohnehin nicht kritisieren. Immerhin bilden SPD und CDU eine große Koalition im Rat, und zu deutliche Schelte würde auch auf die eigene Fraktion zurückfallen. Außerdem weiß Zacharias um Zychlinskis Heimvorteil: „Der Amtsinhaber kennt die Wedemark wie kaum ein anderer“, räumte der gebürtige Langenhagener ein. Da ist es nur zu verständlich, dass Zacharias programmatisch nach vorn schaut statt zurück: „Ich möchte den Wahlkampf auf die Zukunft ausrichten.“

Wer Zacharias’ bisherigen kommunalpolitischen Ämtern nachspüren möchte, muss hingegen einige Jahre zurückschauen. Von 2006 bis 2013 war der gebürtige Langenhagener Vorstandsmitglied der CDU in der Flughafenstadt, zuletzt als Stadtverbandsvorsitzender. Von 2011 bis 2016 hatte er ein Ratsmandat inne, agierte als schulpolitischer Sprecher und Vorsitzender des Stadtplanungs- und Umweltausschusses. Beruflich zog es den studierten Public-Relations-Fachmann dann nach Brandenburg, ehe er 2017 bei der CDU-Landtagsfraktion anfing. Zurzeit ist er dort als Referent für Grundsatzfragen und politische Planung sowie stellvertretender Pressesprecher tätig.

CDU-Vorstand konnte aus mehreren Bewerbern wählen

Zur Kandidatur um den Bürgermeisterposten in der Wedemark kam der mittlerweile in Hannover wohnende Hobby-Fußballschiedsrichter über eine Verbindung, die er bereits als Schülersprecher des Gymnasiums Langenhagen geknüpft hatte: „Mein ehemaliger Schulleiter Gerhard Menke hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.“

Dabei habe der geschäftsführende Vorstand seinen Favoriten durchaus aussuchen können, sagte der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Felix Adamczuk: „Es gab mehrere Bewerber und mehrere Gespräche.“ Zacharias habe die Findungskommission charakterlich, rhetorisch, mit seinen Vorstellungen sowie mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung überzeugt. „Wir trauen es ihm am ehesten zu.“ Zacharias wiederum empfindet die Nominierung durch den Vorstand als „unglaubliche Ehre. Das ist die wohl größte Herausforderung meines Lebens“.

CDU-Mitglieder sollen im März entscheiden

Programmatisch setzt Zacharias, der ursprünglich aus der evangelischen Jugendarbeit stammt und bereits als Jugendlicher in die CDU eintrat, darauf, Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden. Statt großer Logistikunternehmen möchte er Start-Ups in die Wedemark locken, um zusätzliche Steuereinnahmen zu generieren, die beispielsweise dem Arten-, Umwelt- und Gewässerschutz zugute kommen sollen. Dabei müsse sich die Gemeinde mit den Bürgern entwickeln. „Wir müssen die Menschen mehr mitnehmen.“

Auch in punkto Bürgerservice gebe es Nachholbedarf, da dürfe man ruhig erfolgreiche Projekte aus anderen Kommunen kopieren. „Bisher sehe ich nur eine neue Website.“ Während sich viele Bürger beispielsweise ihre Kleidung im Internet kauften, könne man bei der Gemeinde nicht einmal einen einfachen Antrag online stellen. Und während die Kinderbetreuung in der Wedemark „ein Traum“ sei, funktioniere in den Schulen das WLAN nicht, sprach Zacharias einen weiteren Bereich an.

Die Entscheidung über die Bürgermeisterkandidatur liegt nun bei den rund 320 CDU-Mitgliedern in der Wedemark. Sie sollen bei einer Versammlung als Onlineformat samt anschließender Abstimmung in einem Wahllokal möglichst im März votieren. Grundsätzlich denkbar ist dabei auch, dass noch ein anderer Kandidat seinen Hut in den Ring wirft – wie schon 2013, als nicht der vom Vorstand empfohlene Bewerber, sondern letztlich der ehemalige Kommissariatsleiter Dirk Hallmann die meisten Mitgliederstimmen auf sich vereinte.

Von Frank Walter