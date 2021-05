Langenhagen

Diese langjährige Zusammenarbeit trägt Früchte – und hilft im Kampf gegen das Coronavirus. Die Bürgerstiftung Langenhagen hatte gemeinsam mit der heimischen Wirtschaft zu einer Spendenaktion aufgerufen. Der Erfolg dieses Engagements kann sich sehen lassen: Herausgekommen sind 10.000 medizinische FFP2-Masken, die nun an die Langenhagener Tafel weitergereicht wurden.

Die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter werden die Mund-Nasen-Masken nun bei ihren Lebensmittelausgaben an die Mitbürgerinnen und Mitbürger weitergeben, die nur einen erschwerten Zugang zu Masken, Tests und Impfungen haben, berichtet Claus Holtmann als Präsident der Stiftung. „Aus der Zusammenarbeit der Bürgerstiftung und der Wirtschaft ist eine großartige Spendenaktion entstanden, die helfen wird, die Pandemie zu überwinden“, sagt der Langenhagener.

Tafel-Mitarbeiter geben Schutz an Kunden weiter

Diese Masken sollen die Kunden der Langenhagener Tafel schützen helfen. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Diese großzügige Spende in mehreren Paketen haben nun Thomas Nolting und Firas Cheikh Rouhou vom Langenhagener Unternehmen TN-Consult gemeinsam mit Holtmann an das Leitungsteam um Tafelchefin Jutta Holtmann und die Vorstandsmitglieder Karin Wilshusen sowie Achim Schwarz übergeben. Unmittelbar nach dem Empfang auf dem Gelände am Sonnenweg in Langenhagens Stadtteil Wiesenau wurden die ersten Masken bereits bei der Ausgabe der Lebensmitteltüten verteilt. „Wir sind froh, nun endlich eine ausreichende Menge an Masken bekommen zu haben, sodass alle Tafelkunden versorgt werden können“, sagte Wilshusen.

Holtmann und Nolting haben aus ihrer langjährigen Freundschaft und der Zusammenarbeit im Wirtschaftsklub und in der Bürgerstiftung schon öfter gute Aktionen gestalten können. „Seit vielen Jahren engagiert sich die Wirtschaft Langenhagens immer wieder in besonderer Weise für die Aufgaben in der Bevölkerung“, sagt Claus Holtmann. „Bedarf erkennen, Hilfen einwerben oder vermitteln und Projekte durchführen“, sagt Holtmann zur Rolle der Bürgerstiftung. Seinen Angaben zufolge habe das Netzwerk der Freiwilligenorganisationen in der Stadt bestens funktioniert.

Behörde untersagt Verteilung auf Marktplatz

Die Bürgerstiftung hatte ursprünglich geplant, die großzügige Spende aus der Wirtschaft auf dem Marktplatz in Langenhagen zu verteilen, sagte Holtmann. Alle Präsidiumsmitglieder hätten hierfür bereitgestanden. „Jedoch wurde dies behördlich nicht gestattet, sodass man sich des etablierten Verteilsystems über die Langenhagener Tafel mit seinen 14 Ausgabestellen besann“, so der Stiftungspräsident.

Von Sven Warnecke