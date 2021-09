Resse

Wählerinnen und Wähler werden in der Wedemark am Sonntag, 26. September, erneut an die Urnen gebeten: Parallel zur Bundestagswahl wird in Stichwahlen über die Ämter des Regionspräsidenten beziehungsweise der Regionspräsidentin sowie über den Bürgermeister der Gemeinde entschieden.

Damit es dabei im Wedemärker Ortsteil Resse nicht erneut zu Problemen kommt, hat die Kommune dort die Wahlräume geändert. Statt wie bisher im Hauptgebäude der Grundschule ein Wahllokal zu öffnen, wird nun auf die direkt angrenzende Sporthalle ausgewichen. Darauf weist Rathaussprecher Ewald Nagel hin. Seinen Angaben zufolge habe die Gemeindewahlleitung das aus „organisatorischen Gründen und zur Verbesserung der Situation für die Wählerinnen und Wähler sowie für die Wahlvorstände“ veranlasst.

Der Zugang zur Sporthalle erfolgt zwischen 8 und 18 Uhr über die Straße Altes Dorf und von dort über den Parkplatz des Feuerwehrhauses Resse. Entsprechende Hinweisschilder werden angebracht.

Von Sven Warnecke